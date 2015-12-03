

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye üzerindeki ilk saldırının yapıldığı belirtildi. Güney Kıbrıs'taki hava üssünü kullanan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait 4 Tornado jetinin havalandığı ve ikisinin Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombaladıktan sonra yerel saatle 03.00'te (TSİ 05.00) üsse döndüğü kaydedildi.







Savunma Bakanlığının bombalanan hedeflere ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor. Geçen yıldan bu yana uluslararası koalisyonun Irak'taki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına destek veren İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki üssünde 8 Tornado jeti bulunuyor. İngiltere'nin operasyonunu Suriye'ye genişletmesiyle üsteki filosunu artırması bekleniyor.