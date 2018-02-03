Premie Ligde bugün oynanacak maçlarla birlikte 10 bin sınırı geçilecek. 10 bin maçın 4 binini ev sahibi ekipler kazandı, tarihin en golcü ismi ise Alan Shearer.

Dünyanın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig, bugün 10 bininci maç heyecanına sahne olacak.

Kurulduğu 1992-93 sezonundan bu yana 9 bin 996 maçın oynandığı Premier Lig'de bugünkü 7 karşılaşmayla 10 bin maç barajı aşılacak. Bugüne kadar 7 bin 350 mücadele galibiyetle tamamlanırken, takımlar iç sahada 4 bin 612, deplasmanda ise 2 bin 738 kez kazandı.

Toplam 26 bin 435 golün atıldığı lig maçlarında gol ortalaması ise 2.64 oldu.

İLK GOL DEANE'DEN

Ligin yeni formatındaki ilk golü ise Sheffield United forması giyen Brian Deane, 9 bin 303 gün önce Danimarkalı file bekçisi Peter Schmeichel'ın koruduğu Manchester United kalesine maçın 5. dakikasında atmıştı.

Hakemler toplam bin 504 kez kırmızı, 29 bin 987 kez de sarı kartına başvurdu.

Karşılaşmaların 5 bin 933 kezle en çok oynandığı gün cumartesi, en fazla maçın yapıldığı ay da bin 447 kezle aralık oldu.

EN GOLCÜ İSİM SHEARER

Premier Lig tarihinde rakip fileleri 260 kez sarsan Alan Shearer, en golcü futbolcular listesinde zirvede yer alıyor.

İngiliz futbolcu, 1992-96 yılları arasında Blackburn Rovers formasıyla 138 maçta 112, 1996-2006 yılları arasında da Newcastle United'da 303 maçta 148 gol attı.

Bu futbolcuyu 208 golle kariyerini Everton'da sürdüren Wayne Rooney, 187 golle de Andrew Cole izliyor.

Futbolcular lig maçlarında 888 kez topu kendi kalelerine gönderdi.

FUTBOLCU GELİRLERİ 35 KAT ARTTI

Premier Lig'de 26 yıl önce futbolcuların aldığı haftalık ortalama maaşlar, günümüzde yaklaşık 35 kat arttı.

1992-93 sezonunda haftalık ortalama bin 482 sterlin kazanan futbolcuların geliri ortalama 50 bin sterline kadar yükseldi.

Ara transfer döneminde Arsenal'dan Manchester United'a giden ve haftalık 500 bin sterlin alacağı basına sızan Alexis Sanchez ile Arsenal ile sözleşmesini haftalık 350 bin sterlin maaşla uzatan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, çıtayı daha da yukarıya çekti.

EN FARKLI GALİBİYET OLD TRAFFORD'DA

Premier Lig tarihinin en farklı galibiyetini sahasında Ipswich Town'ı 4 Mart 1995 tarihinde oynanan maçta 9-0 mağlup eden Manchester United aldı.

Ligde bin 827 kezle maçlar en fazla 1-0'lık skorla sona erdi. Golsüz sona eren karşılaşmaların sayısı ise 851'de kaldı.

SEYİRCİ REKORU WEMBLEY'DE

Lig tarihinin en çok taraftara ev sahipliği yapan maçı Tottenham ile Manchester United arasında oynandı.

Geçen ay sonunda oynanan ve Londra ekibinin 2-0 kazandığı mücadelede 81 bin 978 futbolsever Wembley Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

26 Ocak 1993 tarihinde oynanan ve 3 bin 39 sporseverin izlediği Wimbledon-Everton maçı ise en az taraftarlı karşılaşma olarak tarihe geçti.

EN FAZLA PUANI MANCHESTER UNITED KAZANDI

Premier Lig'in 13 kezle en çok şampiyonluk yaşayan takımı Manchester United, 987 maçta 2 bin 74 puan toplayarak bu alanda da zirvede yer aldı.

Manchester ekibini bin 854 puanla Arsenal, bin 839 puanla Chelsea, bin 727 puanla da Liverpool takip etti.

Kaynak: haberinburada