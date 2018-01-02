Tecrübeli Futbolcu Ayrılığı Resmen Açıkladı
Avm Otoparklarındaki Kazayı Sigorta Şirketleri Karşılamıyor
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım'da Arttı
Pfdk, Beşiktaş 2. Başkanı Çebi'ye Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Apple, Netflix'i Satın Alacak
Eden Hazard'dan Büyük Başarı! Yılın Futbolcusu Seçildi
Beşiktaşlı Cenk, Ada'da İmzayı Bekliyor
Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Hastaneye Kaldırıldı
Yıldız Futbolcu Yeni Yıl Mesajında Nişanlısını Es Geçince Çuvalladı
Napoli, Atalanta'ya 2-1 Yenilerek İtalya Kupasından Elendi
Galatasaray'ın Peşindeki Asamoah'tan Müjdeli Haber Geldi
Dolar 10 Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü
Tottenham, Beşiktaş'ın Eski Hocasını Üzdü
Brezilyalı Yıldız Robinho 3. Kez Aynı Takıma Transfer Oldu
Beşiktaş, Kasayı Ağzına Kadar Dolduran Anlaşmayı Duyurdu
Karısının Kıyafetinde Bir Türk'ün İmzası Var!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani
Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Transferde Arda Bombası Patlıyor
Uyuşturucudan Yakayı Ele Veren Ünlü Oyuncunun Cezası Belli Oldu

İngiltere Merkez Bankası, Sanal Para Çıkaracak

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI, SANAL PARA ÇIKARACAK

İngiltere Merkez Bankası, poundun performansına bağlı bir kripto para üzerinde çalışıyor.

Tarih : 02 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : İngiltere Merkez Bankası, Sanal Para Çıkaracak(5/10)1

Telegraph'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası (BoE) pound'un performansına bağlı olan bir kripto para üzerinde çalışıyor.

BANKA HESAPLARINDAKİ PARALAR, DİJİTAL SİSTEME AKTARILABİLECEK

Eğer kripto para çıkarsa İngiltere'deki mudiler paralarını banka hesaplarından alıp tamamen devlet güvencesinde olan dijital sisteme aktarabilecekler.

BoE'nin başkanı Mark Carney geçen yaz başka önemli ülkelerin merkez bankaları başkanları ile dijital para dönüşümünü görüştüklerini söylemişti. Carney, blockchain teknolojisine olan sempatisi ile biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiltere  Merkez  Bankası  Sanal  Para  Çıkaracak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER