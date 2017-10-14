Premier Ligin 8. haftasında Anfield Road'da oynanan maçta Liverpool ile Manchester United 0-0 berabere kaldı. Yaptığı kritik kurtarışlarla United kalecisi De Gea maça damga vurdu.

Premier Lig'de 8. Hafta karşılaşmalarında Liverpool ile Manchester United'ı karşı karşıya getiren maçta gol sesi çıkmadı.

Sezona etkili bir başlangıç yapan Manchester United ligdeki ikinci puan kaybını yaşarken, Liverpool ise oynadığı son 5 maçtaki 4. puan kaybını yaşadı.

DE GEA MAÇTA YILDIZLAŞTI

Maça etkili başlayan Liverpool, ilk yarıda Manchester United kalesini adeta abluka altına alsa da aradığı golü bir türlü bulamadı.

Manchester United'ın İspanyol file bekçisi David De Gea, yaptığı 5 kritik kurtarışla ilk yarıya damgasını vuran isim oldu.

İKİNCİ YARI TEMPO DÜŞTÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise oyunun temposu düşerken, bu bölümde de gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 20, Liverpool ise 13 puana yükseldi.

Kaynak: haberinburada