92 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in, 95 yaşına geldiğinde tahtı oğlu Prens Charles'a bırakma hazırlığında olduğuğu iddia edildi.

TAHTI DEVRETME HAZIRLIKLARI YAPIYOR

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahtı Prens Charles'a bırakma hazırlıkları yaptığı iddia edildi. Buckingham Sarayı kaynakları, 92 yaşındaki İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in 95 yaşına geldiğinde tahtı Prens Charles'a devretme hazırlıkları yaptığını iddia etti. Kraliçe Elizabeth'in tahtı bırakma planlarından sadece yakın çevresine bahsettiği bildirildi.

TAM YETKİLİ HALE GELECEK

Kraliçe'nin tahtı en büyük oğluna bırakması Prens Carles'ı tam yetkili bir hale getirecek. Kaynaklar, Kraliçe'nin monarşiye ve onun yönetimine duyduğu derin saygıdan dolayı, tahtı devretmeden önce ülkesi için her şeyi yaptığından emin olmak istediğini bildirdi.

Kaynak: haberinburada