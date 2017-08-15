İNGİLTERE KRALİÇESİ II. ELİZABETH, TAHTINI OĞLU PRENS CHARLES'A BIRAKIYOR
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahtını oğlu Prens Charles'a bırakma hazırlıklarına başladı. Kraliçe Elizabeth, bu planından şimdilik yakın çevresine bahsetti.
92 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in, 95 yaşına geldiğinde tahtı oğlu Prens Charles'a bırakma hazırlığında olduğuğu iddia edildi.
TAHTI DEVRETME HAZIRLIKLARI YAPIYOR
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahtı Prens Charles'a bırakma hazırlıkları yaptığı iddia edildi. Buckingham Sarayı kaynakları, 92 yaşındaki İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in 95 yaşına geldiğinde tahtı Prens Charles'a devretme hazırlıkları yaptığını iddia etti. Kraliçe Elizabeth'in tahtı bırakma planlarından sadece yakın çevresine bahsettiği bildirildi.
TAM YETKİLİ HALE GELECEK
Kraliçe'nin tahtı en büyük oğluna bırakması Prens Carles'ı tam yetkili bir hale getirecek. Kaynaklar, Kraliçe'nin monarşiye ve onun yönetimine duyduğu derin saygıdan dolayı, tahtı devretmeden önce ülkesi için her şeyi yaptığından emin olmak istediğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar