Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Tahtını Oğlu Prens Charles'a Bırakıyor

İNGİLTERE KRALİÇESİ II. ELİZABETH, TAHTINI OĞLU PRENS CHARLES'A BIRAKIYOR

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahtını oğlu Prens Charles'a bırakma hazırlıklarına başladı. Kraliçe Elizabeth, bu planından şimdilik yakın çevresine bahsetti.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth, Tahtını Oğlu Prens Charles'a Bırakıyor(9/10)5

92 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in, 95 yaşına geldiğinde tahtı oğlu Prens Charles'a bırakma hazırlığında olduğuğu iddia edildi.

TAHTI DEVRETME HAZIRLIKLARI YAPIYOR

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahtı Prens Charles'a bırakma hazırlıkları yaptığı iddia edildi. Buckingham Sarayı kaynakları, 92 yaşındaki İngiltere kraliçesi II. Elizabeth'in 95 yaşına geldiğinde tahtı Prens Charles'a devretme hazırlıkları yaptığını iddia etti. Kraliçe Elizabeth'in tahtı bırakma planlarından sadece yakın çevresine bahsettiği bildirildi.

TAM YETKİLİ HALE GELECEK

Kraliçe'nin tahtı en büyük oğluna bırakması Prens Carles'ı tam yetkili bir hale getirecek. Kaynaklar, Kraliçe'nin monarşiye ve onun yönetimine duyduğu derin saygıdan dolayı, tahtı devretmeden önce ülkesi için her şeyi yaptığından emin olmak istediğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiltere  Kraliçesi    Elizabeth  Tahtını  Oğlu  Prens  Charles  A  Bırakıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER