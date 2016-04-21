

Kraliçe, 90. yaşına Londra'daki Buckingham Sarayı'nın aksine Londra'nın batısındaki Windsor'da girecek. Kraliçe'nin doğum gününde ilk olarak İngiltere Kraliyeti'nin resmi ikamet adreslerinden biri olan Windsor Kalesi'ne ev sahipliği yapan küçük Berkshire kasabasında küçük bir yürüyüş yapması bekleniyor.







Kraliçe daha sonra da Windsor Kalesi'nde Prens Charles'in organize ettiği aile yemeğinde diğer aile üyeleri ile bir araya gelecek. Kraliçe 2. Elizabeth cuma günü de yine Windsor'da ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın katılacağı bir öğle yemeği düzenlenecek.







Kraliçe'nin doğum gününün diğer yıllara göre çok daha coşkulu geçmesi bekleniyor. İngiltere Kraliyeti tahtında 63. yılını dolduran Kraliçe 2. Elizabeth Britanya'da hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Kraliçe'nin 90.doğum günü şerefine bastırılacak pul için Kraliyetin dört kuşağını temsilen Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve minik Prens George bir araya geldi. Diğer yandan ünlü markalar da Kraliçe'nin 90.doğum günü temalı sınırlı sayıda ürünler piyasaya sürdüler.







İngiltere Kraliyeti'nde hükümdarların bir de resmi doğum günleri bulunuyor. Kral ve kraliçelerin gerçek doğum günleri dışında kutlanan bu günler daha çok açık havada kutlamaların yapılmasına olanak veren yaz aylarında tercih ediliyor. Kraliçe Elizabeth için kutlamalar mayıs ve haziran aylarında düzenlenen doğum günü kutlamaları ile devam edecek.