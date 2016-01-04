

İngiltere'nin güvenlik ve istihbarat birimleri, IŞİD'in İngiltere'ye tehdit içeren videosunu incelemeye alıyor.







İngiltere için casusluk yaptıkları iddiasıyla beş kişinin de öldürüldüğü görülen videodaki İngiliz aksanlı IŞİD militanı ile erkek çocuğunun kimliklerinin tespit edilmesine çalışılacak.







Yetkililer, videodaki sesleri Irak ve Suriye'ye gittiği tespit edilen kişilerin sesleriyle eşleştirecek.



Bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilemeyen 10 dakikalık videoda İngiltere Başbakanı David Cameron'a yönelik de tehdit var.







Videoda, yaşı 6 ya da 7 olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğu da İngilizce olarak 'inançsız kişileri öldürmekten' bahsediyor.







Görüntülerdeki casusluk yaptığı iddia edilen beş kişi çölde, kafalarının arkasından kurşunlanarak öldürülüyor.







Beş kişiden biri, kendisinden, hava saldırılarında hedef olmaları için ikisi İngiliz, IŞİD militanlarının konumlarıyla ilgili bilgi vermesinin istendiğini söylüyor.







Beş kişi arasından bazıları Rakka'dan olduklarını, diğerleri Libya'da Bengazi kentinden olduklarını söylüyor fakat hiçbiri İngiltere'den olduğunu ifade etmiyor.