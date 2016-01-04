O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ingiltere ışid'in videosunu inceliyor

İNGİLTERE IŞİD'İN VİDEOSUNU İNCELİYOR

İngiltere'nin güvenlik ve istihbarat birimleri, IŞİD'in İngiltere'ye tehdit içeren videosunu incelemeye alıyor.

Tarih : 04 Ocak 2016, 09:17
Puan Ver : İngiltere Işid'in Videosunu İnceliyor(9/10)11


 İngiltere'nin güvenlik ve istihbarat birimleri, IŞİD'in İngiltere'ye tehdit içeren videosunu incelemeye alıyor.

 

İngiltere için casusluk yaptıkları iddiasıyla beş kişinin de öldürüldüğü görülen videodaki İngiliz aksanlı IŞİD militanı ile erkek çocuğunun kimliklerinin tespit edilmesine çalışılacak.

 

Yetkililer, videodaki sesleri Irak ve Suriye'ye gittiği tespit edilen kişilerin sesleriyle eşleştirecek.

Bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilemeyen 10 dakikalık videoda İngiltere Başbakanı David Cameron'a yönelik de tehdit var.

 

Videoda, yaşı 6 ya da 7 olduğu tahmin edilen bir erkek çocuğu da İngilizce olarak 'inançsız kişileri öldürmekten' bahsediyor.

 

Görüntülerdeki casusluk yaptığı iddia edilen beş kişi çölde, kafalarının arkasından kurşunlanarak öldürülüyor.

 

Beş kişiden biri, kendisinden, hava saldırılarında hedef olmaları için ikisi İngiliz, IŞİD militanlarının konumlarıyla ilgili bilgi vermesinin istendiğini söylüyor.

 

Beş kişi arasından bazıları Rakka'dan olduklarını, diğerleri Libya'da Bengazi kentinden olduklarını söylüyor fakat hiçbiri İngiltere'den olduğunu ifade etmiyor.








Etiketler: İngiltere  Işid  İn  Videosunu  İnceliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER