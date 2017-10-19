İNGİLTERE HÜKÜMETİ TARAFTARLARINI UYARDI: RUSYA'DA KADINLARA PARA KAPTIRMAYIN
Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası için şimdiden binlerce taraftar rezervasyon yaptırırken, İngiliz hükümetinden ise kendi seyircileri için Rus kadın uyarısı yapıldı.
Rus soyguncuların son dönemde İngiliz turistleri dolandırararak binlerce pound parayı hesaplarına geçirdikleri ve bunu yaparken kadın resimleri kullandıkları ortaya çıktı.
PARA TALEP EDİYORLAR
Dolandırıcıların, genelde İngiliz turistleri hedef aldıkları ve genelde orta yaş kadınların resimlerini göndererek arkadaşlık teklifinde bulunduktan sonra izi sürülemeyen para transferi programlarıyla ücret talep ettikleri ve binlerce pound ve doların hesaplara geçtiği öğrenildi.
Genelde arkadaşlık sitelerini kullanan dolandırıcıların, belirli bir yaşı aşmış erkeklerin zaaflarını kullanarak binlerce pound'luk kazanç elde ettikleri ve kısa süre sonra da kayıplara karıştıkları görüldü.
HÜKUMET UYARDI: TEKLİFLERİ CİDDİYE ALMAYIN
İngiliz hükümeti konuyla ilgili olarak vatandaşlarını uyardı ve arkadaşlık sitelerinden gelen teklifleri ciddiye almamalarını, karşı tarafa da kesinlikle para göndermemelerini talep etti.
Rusların kullandıkları resimlerin de olaylardan tamamen habersiz olan kadınların fotoğrafları olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan, Baykal Ziyaretini Anlattı: Yanına Gittiğimde 'sağolun' Diyordu
- Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstifa Etmezse Ne Olur Sorusuna Cevap: Sonuçları Ağır Olur
- Japonlar, Ay'da 50 Kilometre Uzunluğunda Mağara Keşfetti!
- Kuveytli Başkan, Çocuk Katilleri Diyerek İsrail Heyetini Kovdu
- İdlib Sınırında Dikkat Çeken Önlem: Kurşun Geçirmez Siperler Örülüyor
EKONOMİ HABERLERİ
- Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
- Fed Başkanlığı Gelişmeleriyle Dolar 3,68 Liraya Çıktı
- Dsi, Efes'i Denizle Buluşturacak Proje İçin İhaleye Çıkacak
- Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak
- Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'tan, Ölen Askerin Ailesine Büyük Saygısızlık!
- Trump, 11 Eylül Saldırılarından Beri Süren Ulusal Acil Durumu Uzattı!
- Abd'de 3 Kişiyi Öldürüp Kaçan Silahlı Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı
- Abd Dışişleri Bakanı Tilerson: Arakan'daki Vahşete Dünya Kayıtsız Kalamaz
- Çocuk Gelinlerin Sayısı Dudak Uçuklattı! 10 Milyonun Üzerinde
Bu Haberle İlgili Yorumlar