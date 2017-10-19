Rusya'da bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası için şimdiden binlerce taraftar rezervasyon yaptırırken, İngiliz hükümetinden ise kendi seyircileri için Rus kadın uyarısı yapıldı.

Rus soyguncuların son dönemde İngiliz turistleri dolandırararak binlerce pound parayı hesaplarına geçirdikleri ve bunu yaparken kadın resimleri kullandıkları ortaya çıktı.

PARA TALEP EDİYORLAR

Dolandırıcıların, genelde İngiliz turistleri hedef aldıkları ve genelde orta yaş kadınların resimlerini göndererek arkadaşlık teklifinde bulunduktan sonra izi sürülemeyen para transferi programlarıyla ücret talep ettikleri ve binlerce pound ve doların hesaplara geçtiği öğrenildi.

Genelde arkadaşlık sitelerini kullanan dolandırıcıların, belirli bir yaşı aşmış erkeklerin zaaflarını kullanarak binlerce pound'luk kazanç elde ettikleri ve kısa süre sonra da kayıplara karıştıkları görüldü.

HÜKUMET UYARDI: TEKLİFLERİ CİDDİYE ALMAYIN

İngiliz hükümeti konuyla ilgili olarak vatandaşlarını uyardı ve arkadaşlık sitelerinden gelen teklifleri ciddiye almamalarını, karşı tarafa da kesinlikle para göndermemelerini talep etti.

Rusların kullandıkları resimlerin de olaylardan tamamen habersiz olan kadınların fotoğrafları olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada