İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI PEACH ANKARA DA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.
Genelkurmay Karargahı'na gelişinde Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Peach, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından Akar ile Peach'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
kaynak:haberler
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