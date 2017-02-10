Trump Konuştu, Altın Çakıldı!
Sibirya'dan Geldi! Pazar Yurdu Saracak!
104'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi!
İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara Da
Facebook Üzerinde Yaptığı Canlı Yayında İntihar Etti
Çanakkale De 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Enes'in Katillerine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
Galatasaray Riekerink'i Neden Göndermiyor?
Sertab Erener'in Vapur Konseri Kurgu Mu?
Otomobilde Cam Film Cezasında Gelişme
Aşırı Alerjik Çocuklar İçin 5 Önlem
Bahçeli Den Çok Konuşulacak Açıklamalar: Referandum...
Brezilya'da Kamu Çalışanları Polisle Çatıştı
Dolarda Düşüş Tam Gaz!
666 Lira Destek! Şubat'tan Sonrası İçin Geçerli....
Giresun'da Heyelan! Yol Trafiğe Kapandı
Çin, Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Dikey Ormanları Deneyecek
Karşınızda Samsung Galaxy S8'in Resmi Kapları
Çizim Yapan Minik Robot Line Us İle Tanışın
Samsung Pay Tüm Android Cihazlar İçin Kullanımda

ingiltere genelkurmay başkanı peach ankara da

İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANI PEACH ANKARA DA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.

Tarih : 10 Şubat 2017, 12:20
Puan Ver : İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara Da(6/10)6


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.



Genelkurmay Karargahı'na gelişinde Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Peach, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.



Törenin ardından Akar ile Peach'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



 



kaynak:haberler








Etiketler: İngiltere  Genelkurmay  Başkanı  Peach  Ankara  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER