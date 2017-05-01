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ingiltere eski başbakanı blair siyasete dönüyor!

İNGİLTERE ESKİ BAŞBAKANI BLAİR SİYASETE DÖNÜYOR!

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, tam 20 yıl önce kazandığı büyük zaferin yıl dönümünde siyasete döneceğini açıkladı.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 09:40
Puan Ver : İngiltere Eski Başbakanı Blair Siyasete Dönüyor!(6/10)6


ABD'yle birlikte Irak savaşına girme kararıyla büyük tepki çeken Blair, “Brexit siyasetle daha fazla ilgilenmek için beni doğrudan teşvik etti” dedi.



İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Blair, siyasete döneceğini şu sözlerle duyurdu: “Ellerinizi kirletme ihtiyacı duyarsınız ve ben de duyacağım.”



Brexit'le ilgili nihai anlaşmanın ne olduğunu henüz bilmediklerini ifade eden Blair, “Biz çok basit bir İngiliz ortak aklını savunuyoruz, bir başka ifadeyle, Muhafazakarların ortaya ilk atacakları şeyi görelim. Zira Muhafazakar Parti ne pahasına olursa olsun Brexit'i getirmeye kararlı” dedi.



Seçmenlere bir de uyarıda bulunan eski İşçi Partili Başbakan, “Tek pazar bizi ticari anlaşmaların Şampiyonlar Ligi'ne sokar. Bir serbest ticaret anlaşması ise ikinci lig gibidir. Kendimizi küme düşürüyoruz” şeklinde konuştu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İngiltere  Eski  Başbakanı  Blair  Siyasete  Dönüyor    haber

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