

ABD'yle birlikte Irak savaşına girme kararıyla büyük tepki çeken Blair, “Brexit siyasetle daha fazla ilgilenmek için beni doğrudan teşvik etti” dedi.



İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Blair, siyasete döneceğini şu sözlerle duyurdu: “Ellerinizi kirletme ihtiyacı duyarsınız ve ben de duyacağım.”



Brexit'le ilgili nihai anlaşmanın ne olduğunu henüz bilmediklerini ifade eden Blair, “Biz çok basit bir İngiliz ortak aklını savunuyoruz, bir başka ifadeyle, Muhafazakarların ortaya ilk atacakları şeyi görelim. Zira Muhafazakar Parti ne pahasına olursa olsun Brexit'i getirmeye kararlı” dedi.



Seçmenlere bir de uyarıda bulunan eski İşçi Partili Başbakan, “Tek pazar bizi ticari anlaşmaların Şampiyonlar Ligi'ne sokar. Bir serbest ticaret anlaşması ise ikinci lig gibidir. Kendimizi küme düşürüyoruz” şeklinde konuştu.







kaynak:hürriyet