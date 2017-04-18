

May, 'Ülke Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldığından beri İngiltere kararlı ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duymaya başladı ve ben başbakan olduğumdan beri hükümet bunu sağlıyor' dedi.



Ülkenin bir genel seçime ihtiyacı olduğunu söyleyen May, bu kadarı yakın zamanda ve istemeyerek aldığını belirterek, 'Şu an bunun için tek bir şansımız var' diye konuştu.







kaynak:hürriyet