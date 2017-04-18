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ingiltere erken seçime gidiyor

İNGİLTERE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetin ülkeyi 8 Haziran'da erken genel seçime götürme kararı aldığını açıkladı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 13:43
Puan Ver : İngiltere Erken Seçime Gidiyor(5/10)4


May, 'Ülke Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldığından beri İngiltere kararlı ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duymaya başladı ve ben başbakan olduğumdan beri hükümet bunu sağlıyor' dedi.



Ülkenin bir genel seçime ihtiyacı olduğunu söyleyen May, bu kadarı yakın zamanda ve istemeyerek aldığını belirterek, 'Şu an bunun için tek bir şansımız var' diye konuştu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İngiltere  Erken  Seçime  Gidiyor    haber

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