İNGİLTERE, DÜNYA KUPASI'NDAN ÇEKİLEBİLİR
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ajanlarının zehirlenmesinde Rusya'nın payı olduğu kanıtlanırsa Dünya Kupasından çekileceklerini söyledi.
Rus askeri istihbaratında görevliyken İngiltere adına casusluk yapan 66 yaşındaki Sergei Skripal'in ne olduğu henüz bir bilinmeyen bir maddeye maruz kaldıktan sonra yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söyledi.
Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası, bu yaz 14 Haziran'da başlayacak.
Kaynak: haberinburada
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