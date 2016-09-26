Geçtiğimiz ay ülkesinde katıldığı bir yarışmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile" gündeme gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Türkiye'ye geldi.



Geçtiğimiz ay ülkesinde katıldığı bir yarışmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile" gündeme gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Türkiye'ye geldi. Milli Mücadele düşmanı Ali Kemal'in de torunu olan Johnson'ın ilk durağı Gaziantep oldu.