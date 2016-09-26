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ingiltere dışişleri bakanı boris johnson türkiye'de

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI BORİS JOHNSON TÜRKİYE'DE

Geçtiğimiz ay ülkesinde katıldığı bir yarışmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile" gündeme gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Türkiye'ye geldi.

Tarih : 26 Eylül 2016, 14:28
Puan Ver : İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Türkiye'de(0/10)


Geçtiğimiz ay ülkesinde katıldığı bir yarışmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile" gündeme gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Türkiye'ye geldi. Milli Mücadele düşmanı Ali Kemal'in de torunu olan Johnson'ın ilk durağı Gaziantep oldu.








Etiketler: İngiltere  Dışişleri  Bakanı  Boris  Johnson  Türkiye  De    haber

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