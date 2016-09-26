İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI BORİS JOHNSON TÜRKİYE'DE
Geçtiğimiz ay ülkesinde katıldığı bir yarışmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile" gündeme gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Türkiye'ye geldi.
Geçtiğimiz ay ülkesinde katıldığı bir yarışmada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile" gündeme gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Türkiye'ye geldi. Milli Mücadele düşmanı Ali Kemal'in de torunu olan Johnson'ın ilk durağı Gaziantep oldu.
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