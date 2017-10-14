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İngiltere Denizaltısında Skandal! Kadın Teğmen İle Üst Rütbeli Subay, Cinsel İlişkiye Girdi

İNGİLTERE DENİZALTISINDA SKANDAL! KADIN TEĞMEN İLE ÜST RÜTBELİ SUBAY, CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

İngiltere Kraliyet donanmasına ait denizaltının Kuzey Atlantik derinliklerine konuşlandığı sırada Rebecca Edward isimli kadın teğmenin üst rütbeli bir subay ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : İngiltere Denizaltısında Skandal! Kadın Teğmen İle Üst Rütbeli Subay, Cinsel İlişkiye Girdi(10/10)6

İngiltere Kraliyet donanmasına ait HMS Vigilant isimli denizaltısının Kuzey Atlantik derinliklerine konuşlandığı sırada Rebecca Edward isimli kadın teğmenin üst rütbeli bir subay ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

DENİZ ALTI KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Denizaltında bulunan bazı subayların, eşinden boşanmış 41 yaşındaki denizaltı komutanı Stuart Armstrong'in kadın teğmen ile ilişkiye girdiğini iddia etmeleri üzerine deniz altı komutanı görevden alındı.

SKANDAL AMERİKA'YA GİDERKEN YAŞANDI

Komutan ve teğmenin kraliyet donanmasına ait denizaltının Amerka'dan alınan nükleer silah başlıklarını almak Amerika'ya giderken başladığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİKÇE BAŞKA SKANDALLAR ORTAYA ÇIKTI

İddialardan sonra açılan soruşturmada geminin ikinci komutanı LT CDr Michael'in de başka bir kadın subayla ilişkiye girdiği ortaya çıktı. The Sun gazetesine konuşan bir yetkili soruşturmanın devam ettiğini ve derinleştikçe başka skandalların ortaya çıktığını söyledi.

ERKEK ASKERLERİN KADIN ASKERLERE DOKUNMAMA KURALI VAR

Kraliyet donanması kanunlarına göre, sefer halinde deniz altı ve gemi gibi askeri araçlarda erkek askerlerin kadın askerlere dokunmaması konusunda çok sıkı kurallar var.

Kadın subay ve ve komutanlar görevden uzaklaştırılırken soruşturmanın bütün denizaltı personelini kapsayacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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