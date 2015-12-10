

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Chelsea'nin golcüsü Diego Costa ile Porto kalecisi Iker Casillas arasında yaşananlar dikkati çekti. Independent gazetesi, Chelseali oyuncunun müdahalesi ve sonrasında yaşananlar için 'Costa kırmızı kart görmediği için şanslı' başlığı kullandı.







Independent'taki değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:



"Diego Costa'ya bu gereksiz hareketinden dolayı kırmızı kart çıkabilirdi. Cüneyt Çaklır sadece sarı kartına başvurdu. Daha otoriter bir hakem olsa Costa oyundan atılabilirdi."







"İŞİNİ DÜZGÜN YAPTI"







Maçın ilk golü olan Marcano'nun kendi kalesine yaptığı vuruşta, çizgi hakeminin yardımıyla isabetli bir kararı verildiği vurgulandı. Get West London internet sitesinde, "Geçmiş yıllarda kaç kere ilave hakemlerin bu pozisyonlarda doğru karar veremediğini gördük ama bu akşam öyle olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde gol teknolojisi yok ancak çok şükür ki buna gerek kalmadı. İlave çizgi hakemi işini düzgün yaptı" yorumu yapıldı.