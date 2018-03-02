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İngiltere çağrı yaptı! BM, Suriye için 'acil toplantı' yapacak

İNGİLTERE ÇAĞRI YAPTI! BM, SURİYE İÇİN 'ACİL TOPLANTI' YAPACAK

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İngiltere'nin çağrısı üzerine Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek üzere acil oturum yapılması teklifini kabul etti.

Tarih : 02 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : İngiltere Çağrı Yaptı! Bm, Suriye İçin 'acil Toplantı' Yapacak(6/10)2

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İngiltere'nin çağrısı üzerine Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek üzere "acil oturum" yapılması teklifini kabul etti.

BUGÜN TOPLANACAKLAR

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Konsey'in Doğu Guta'taki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere bugün TSİ 17.00'de acil oturum düzenleyeceğini söyledi.

Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen "acil oturumda", İngiltere'nin sunacağı karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten sonra oylanacak.

İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hasta binden fazla kişinin acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor.

KOMİSYON KURULMASI İSTENECEK

Tasarıda, Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları "derhal durdurması" ve son dönemde bölgeye yapılan saldırıların kapsamlı şekilde araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması isteniyor.

Edinilen bilgiye göre tasarıda ayırca, Suriye'deki savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçların (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından araştırılarak sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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