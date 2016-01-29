

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve Ticari Ateşe Helen Flewker, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Büyükelçi Moore, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz tarafından konuk edildi.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, İngiltere gibi büyük bir ülkenin Ankara Büyükelçisini konuk etmekten onur ve mutluluk duyduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz, iki ülke arasındaki dış ticaret başta olmak ilişkilere değindi. Hiçyılmaz, Kayseri'nin çok fazla gelişme gösterdiğini ve marka olma yolunda hızla ilerleyen büyük bir potansiyele sahip şehir olduğunu kaydederek, “Ticareti ve sanayisiylegösterdiği gelişmelerle takdir edilen şehrimiz, Erciyes'te yapılan turizm yatırımları ile turizm şehri haline gelmeye başlamıştır. Budurum Kapadokya bölgesi ile birlikte ele alındığında ilimiz dünyada anılır hale gelmektedir” dedi.



Kayseri'de 2 devlet 2 de vakıf üniversitenin faaliyette olduğuna da değinen Başkan Hiçyılmaz, Kayseri ticareti ve oda faaliyetleri hakkında kısa bilgi paylaştığı konuşmasında İngiltere ile Kayseri arasındaki ilişkilerin her geçen gün gelişme kaydettiğini ve bundan sonraki süreçte de ilişkilerin daha üst seviyelere taşınacağına inandıklarını belirtti. Kayseri olarak dış pazarlarda yer almak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Hiçyılmaz, oda üyelerinin yurt dışı fuarlar ve teknoloji bölgelerine yönelik seyahatlere katılmalarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Hiçyılmaz, Macaristan'ın Miskolc şehri ile ticari kardeşlik anlaşması yaptıklarını bunun yanın sıra Fransa, İtalya ve İspanya'ya iş seyahatleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Hiçyılmaz yakın bir zamanda Dubai'ye de bir iş gezisi planladıklarını aktararak, özellikle Cezayir, Etiyopya ve Senegal gibi ülkelere yönelik aynı çerçevede iş seyahatleri yapacaklarını kaydetti. Hiçyılmaz, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği içinde olduğunu bunun yanı sıra AB'ye üyeliğini de hakettiğinidüşündüklerini belirterek, Türkiye'nin Ortadoğu veya Asya ülkeleri gibi değil de Avrupa ülkesi gibi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore da ziyarette yaptığı konuşmasındaTicaret Odası'nda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Kayseri'nin girişimci ruhu, iş adamları, valisi ve belediye başkanı ile iş odaklı bir anlayışa sahip olduğunu gördüğünü kaydetti. Moore, Kayseri'deki büyük firmaları, Ortadoğu ve Orta Asya dışında, İngiltere gibi gelişmiş ülke pazarlarında da görmeyi arzu ettiklerini ifade ederek, “Buna en iyi örnek Ülker'in, İngiltere'de United Biscuits firmasını 2,3 milyar dolarlık bir rakamla satın alması olmuştur. Cesaret dolu ve önemli gördüğümüz bu yatırım gibi başka yatırımların da devamını diliyoruz” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Nijerya gibi ülkelerde yapılacak yatırımlarda İngiltere ile Türk firmalarının ciddi ortaklıklar kurabileceğine de değinen Moore, Türkiye'nin girişimci ruhu ve üretim kapasitesi ile İngiltere'nin ileri teknoloji kabiliyetinin birleştirilebileceğini söyledi.



Ziyaretin sonunda, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz tarafından, konuk Büyükelçi Moore'a kilim hediye edildi.