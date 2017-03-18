

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerinin sempatisini kazanan İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, 18 Mart Şehitler Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.



Moore, Twitter hesabından, "1915'te vatanlarını savunmak için hayatlarını feda eden Türkler'in onuruna, 2015'te dediğim gibi, bir kez daha #ÇanakkaleGeçilmez diyorum. Ve Atatürk'ün, hayatlarını kaybeden müttefik askerlerin annelerine hitabında ifadesini bulan dostluk ruhunu selamlıyorum #ÇanakkaleGeçilmez" ifadelerini paylaştı.











kaynak:sabah