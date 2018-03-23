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İngiltere Başbakanı Theresa May Nevruz Bayramı'nı Kutladı
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İngiltere Başbakanı Theresa May Nevruz Bayramı'nı Kutladı

İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY NEVRUZ BAYRAMI'NI KUTLADI

İngiltere Başbakanı Theresa May, Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kürt halkının her bir ferdinin Nevruz'u ailesi ve arkadaşlarıyla mutlu geçirmesini umut ediyorum." dedi.

Tarih : 23 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : İngiltere Başbakanı Theresa May Nevruz Bayramı'nı Kutladı(6/10)2

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kürtlerin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, yeni yılın barış ve birlikte yaşama vesile olmasını diledi. Theresa May, Nevruz Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda,"Kürt halkının her bir ferdinin Nevruz'u ailesi ve arkadaşlarıyla mutlu geçirmesini umut ediyorum" dedi.

"KÜRTLERİN BİR ARADA OLMASI İÇİN BİR FIRSATTIR"

Ülkesinin yeni yılı barış ve birlikte yaşama vesile olmasını dilediği mesajında Theresa May, "Nevruz Kürtlerin bir arada olması için bir fırsattır. Bayram şenliklerini halaylarla geçirmelerini dilerim" ifadelerine yer verdi.

(Kaynak: Rudaw)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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