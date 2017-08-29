İNGİLTERE ARAKAN'DAKİ KATLİAMLA İLGİLİ BM GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 25 Ağustostan beri uygulanan katliamla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi nihayet harekete geçti.
TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK
İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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