Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

İNGİLTERE ARAKAN'DAKİ KATLİAMLA İLGİLİ BM GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI


İngiltere Arakan'daki Katliamla İlgili BM Güvenlik Konseyi'ni Acil Toplantıya Çağırdı
Tarih : 29 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : İngiltere Arakan'daki Katliamla İlgili Bm Güvenlik Konseyi'ni Acil Toplantıya Çağırdı(8/10)4

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 25 Ağustostan beri uygulanan katliamla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi nihayet harekete geçti.

TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK

İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiltere  Arakan  Daki  Katliamla  İlgili  Bm  Güvenlik  Konseyi  Ni  Acil  Toplantıya  
Çağırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER