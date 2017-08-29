Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 25 Ağustostan beri uygulanan katliamla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi nihayet harekete geçti.

TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK

İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada