İNGİLTERE AB'DEN ÇIKIYOR MU? ŞOK AÇIKLAMA
Alınan son dakika haberlerine göre İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Yapılan referandumda şoke eden sonuç ortaya çıktı.
BİRLEŞİK Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmamasını belirleyecek referandumda seçmenlerin oy kullanma işleminin sayılması tamamlandı. Seçim sonuçları kesinleşen 100 bölgede, birlikten ayrılma yönündeki oylar az farkla önde gidiyor. Katılım oranları göz önünde alınarak yapılan hesaplamalara göre kazanan tarafın 16 milyondan fazla oya ulaşması gerekirken, son durumda 'ayrılalım' diyenlerin sayısı 16,5 milyonu geçti.
Saat 06.00 itibarıyla resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin 13 milyon 886 bini 'AB'de kalalım', 14 milyon 890 bini ise 'AB'den ayrılalım' yönünde oy kullandı.
BBC News AB'den ayrılma yönünde oy kullananların oranı yüzde 52 iken, kalmak isteyenlerin oranının 48'de kaldığını duyurdu.
REKOR SAYIDA OY KULLANILDI
Ülkede oy verme hakkına sahip kişi sayısının 46 milyon 499 bin 537 olduğu ve bu sayının da bir rekor olduğu açıklandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar