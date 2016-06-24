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ingiltere ab'den çıkıyor mu? şok açıklama

İNGİLTERE AB'DEN ÇIKIYOR MU? ŞOK AÇIKLAMA

Alınan son dakika haberlerine göre İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. Yapılan referandumda şoke eden sonuç ortaya çıktı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:28
Puan Ver : İngiltere Ab'den Çıkıyor Mu? Şok Açıklama(8/10)6


BİRLEŞİK Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmamasını belirleyecek referandumda seçmenlerin oy kullanma işleminin sayılması tamamlandı. Seçim sonuçları kesinleşen 100 bölgede, birlikten ayrılma yönündeki oylar az farkla önde gidiyor. Katılım oranları göz önünde alınarak yapılan hesaplamalara göre kazanan tarafın 16 milyondan fazla oya ulaşması gerekirken, son durumda 'ayrılalım' diyenlerin sayısı 16,5 milyonu geçti.



Saat 06.00 itibarıyla resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin 13 milyon 886 bini 'AB'de kalalım', 14 milyon 890 bini ise 'AB'den ayrılalım' yönünde oy kullandı.



BBC News AB'den ayrılma yönünde oy kullananların oranı yüzde 52 iken, kalmak isteyenlerin oranının 48'de kaldığını duyurdu.



REKOR SAYIDA OY KULLANILDI



Ülkede oy verme hakkına sahip kişi sayısının 46 milyon 499 bin 537 olduğu ve bu sayının da bir rekor olduğu açıklandı.








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