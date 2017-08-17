Kariyerine futbolda devam etmeyi düşünen Olimpiyat tarihinin en hızlı adamı Usain Bolt'a sürpriz bir teklif geldi. Championship ekiplerinden Burton Albion'un başkanı Ben Robinson, rekortmen atleti transfer etmek istediklerini açıkladı.

"CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYORUZ"

Usain Bolt'un spor dünyası için harika işler yaptığını ifade eden Robinson, teknik direktör Nigel Clough'ın Bolt'u denemek istediğini ve dünya şampiyonu sporcuyla ciddi şekilde ilgilendiklerini söyledi.

"BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF ALDIK"

Öte yandan Jamaikalı atletin menajeri yaptığı açıklamada Bolt'a birçok futbol kulübünden teklif geldiğini ifade etti.

Kaynak: haberinburada