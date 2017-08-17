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İngiltere 2. Lig Takımı, Usain Bolt'a Teklifte Bulundu

İNGİLTERE 2. LİG TAKIMI, USAİN BOLT'A TEKLİFTE BULUNDU

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Burton Albion, rekortmen atlet Usain Bolt'a transfer teklifinde bulundu.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : İngiltere 2. Lig Takımı, Usain Bolt'a Teklifte Bulundu(7/10)3

Kariyerine futbolda devam etmeyi düşünen Olimpiyat tarihinin en hızlı adamı Usain Bolt'a sürpriz bir teklif geldi. Championship ekiplerinden Burton Albion'un başkanı Ben Robinson, rekortmen atleti transfer etmek istediklerini açıkladı.

"CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYORUZ"

Usain Bolt'un spor dünyası için harika işler yaptığını ifade eden Robinson, teknik direktör Nigel Clough'ın Bolt'u denemek istediğini ve dünya şampiyonu sporcuyla ciddi şekilde ilgilendiklerini söyledi.

"BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF ALDIK"

Öte yandan Jamaikalı atletin menajeri yaptığı açıklamada Bolt'a birçok futbol kulübünden teklif geldiğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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