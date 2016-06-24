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ingilizlerin kararına ilk tepki: üzücü bir gün

İNGİLİZLERİN KARARINA İLK TEPKİ: ÜZÜCÜ BİR GÜN

İngiliz halkının yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararına Avrupa'dan ilk tepki veren ülke Almanya oldu. Alman Dışişleri Bakanı Steinmeir yaptığı açıklamada, "Avrupa için üzücü bir gün" ifadelerini kullandı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 17:18
Puan Ver : İngilizlerin Kararına İlk Tepki: Üzücü Bir Gün(6/10)6


İngiltere'de dün yapılan referandum sonuçları açıklandı. Halkın yüzde 52'si Avrupa'dan ayrılmak için oy verince, İngiltere'nin AB'den ayrılması kesinleşti.



İngiliz halkının bu kararına ilk tepki Almanya'dan geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Twitter hesabı üzerinden "Avrupa için üzücü bir gün" ifadelerini kullandı. Steinmeier, "İngiltere'den gelen haberler, gerçekten ayrılığı doğruluyor. Hem Avrupa hem İngiltere için üzücü bir gün" dedi.








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