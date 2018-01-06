İNGİLİZLERDEN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN CENK TOSUN PAYLAŞIMI
Everton Kulübü'nün Cenk Tosun'un transferini açıklamasının ardından Premier Ligin resmi hesabından özel bir video yayınlanarak milli futbolcu Cenk Tosun'a "Hoş geldin" denildi.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
CENK TOSUN'A ÖZEL VİDEO
Resmi açıklamanın ardından Premier Lig'in sosyal medya hesabından Cenk Tosun için özel bir video yayınlandı.
PREMİER LİGDE OYNAYAN TÜRK FUTBOLCULAR HATIRLATILDI
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcular, Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım ve Tuncay Şanlı'nın attığı gollere yer verilen videoda Cenk Tosun'a "Hoş geldin" denildi.
Kaynak: haberinburada
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