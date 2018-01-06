Fenerbahçe Doğuş'ta Sakatlık Şoku! 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Edirne'nin Tek Kadın Kasabı Kübra, Poşet Açarak Başladı, Şimdi Kemik Kırıyor
Diego Costa Maça Damga Vurdu! Önce Attı Sonra Atıldı
Trabzonspor'da Sakatlık Şoku! Acılar İçinde Yerde Kaldı
Tarihe Geçen İlk Türk! Bu İmzanın Anlamı Çok Başka
Fatih Terim'e Sert Sözler: Mekan Basan İmparator Olamaz!
Liverpool, Cenk Tosun'un Takımını 85 Milyonluk Oyuncuyla Yıktı!
Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a Şartlı Tebrik
Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın Kaza Yaptığı Geceden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Fenerbahçeli Giuliano: Takım İçinde Bazı Şeyleri Düzeltmemiz Gerek
Cenk Tosun, Beşiktaş Taraftarına Veda Etti
Arda Turan Amerika Temsilcisi Chicago Fire'a Transfer Oluyor
Cenk Tosun'dan Büyük Fedakarlık
Trabzonspor Cas Sorununu Mas Transferiyle Halletti
Teleset Mobilya Akhisarspor Yevhen Seleznyov'u Renklerine Bağladı
Körfez Kupası Finalinde Tribün Bariyeri Çöktü: 40 Yaralı
Trabzonspor Brezilyalı Yıldız İçin Resmi Teklif Yaptı
Başakşehirli Yıldızdan Olay Fenerbahçe İtirafı: İmza An Meselesiydi
Dünyanın En Fazla Kazanan Futbolcusu Tevez'in Yeni Takımı Belli Oldu
Van Persie'nin Son Sözü Aziz Yıldırım'ı Çıldırttı

İngilizlerden sosyal medyayı sallayan Cenk Tosun paylaşımı

İNGİLİZLERDEN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN CENK TOSUN PAYLAŞIMI

Everton Kulübü'nün Cenk Tosun'un transferini açıklamasının ardından Premier Ligin resmi hesabından özel bir video yayınlanarak milli futbolcu Cenk Tosun'a "Hoş geldin" denildi.

Tarih : 06 Ocak 2018, 11:50
Puan Ver : İngilizlerden Sosyal Medyayı Sallayan Cenk Tosun Paylaşımı(10/10)6

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Everton'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

CENK TOSUN'A ÖZEL VİDEO

Resmi açıklamanın ardından Premier Lig'in sosyal medya hesabından Cenk Tosun için özel bir video yayınlandı.

PREMİER LİGDE OYNAYAN TÜRK FUTBOLCULAR HATIRLATILDI

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcular, Muzzy İzzet, Tugay Kerimoğlu, Colin Kazım ve Tuncay Şanlı'nın attığı gollere yer verilen videoda Cenk Tosun'a "Hoş geldin" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngilizlerden  Sosyal  Medyayı  Sallayan  Cenk  Tosun  Paylaşımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER