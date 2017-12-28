İNGİLİZLER YAZDI: TÜRKİYE TURİZMİ GELECEK YIL ŞAHA KALKACAK
İngiliz Seyahat Acentaları Birliğinin raporuna göre, Türkiye, 2017'nin ikinci yarısında toparlanmaya başlayan turizm rakamlarını gelecek yıl daha da katlayacak.
Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı sorunlar, Almanya ile yaşanan siyasi sürtüşmeler turizme olumsuz etki etmişti. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında büyük bir atılım yapan Türk Turizm sektörü, siyasi uyuşmazlıkları bir kenara bırakarak adeta şaha kalktı. Bu şahlanma İngiliz The Times gazetesinin dikkatinden kaçmadı.
"TÜRKİYE'YE YÖNELİM ARTACAK"
İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin (ABTA) açıklamasına göre 2018 yılında turizm endüstrisi adeta Türkiye'nin yılı olacak. Türkiye'ye yönelimin artacağının yazıldığı haberde çevreci turizmin de bir diğer seçenek olacağı belirtildi.
Açıklamada rezervasyon rakamlarını dikkate alan gazete, göz önüne alınan rakamlarda turistlerin 2018 yılı içerisinde Türkiye'yi daha çok tercih edeceği belirtildi.
ÖN SATIŞLARDA YÜZDE 70 ARTIŞ
Rezervasyon miktarlarına göre yapılan haberde, Türkiye'ye yönelik ön satış ve rezervasyonların yüzde 70 artış gösterildiği belirtilirken, bu rakama en yakın Mısır'ın olduğu, oranın da yüzde 24 rakamında kaldığı belirtildi.
Ayrıca yapılan araştırmada, turistlerin politik sorunlar ve terör endişeleri nedeniyle uzak durduğu bu iki ülkede güvenlik artmış olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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