Alexis Sanchez ile Arsenal arasında bağlar kopuyor. İngiliz basınına göre; Şilili yıldız transfer dönemi kapanmadan Manchester City'nin yolunu tutacak.

Alexis Sanchez ile Arsenal'in yolları ayrılıyor.

İngiliz basını; 4 sezonda 166 maça çıkıp 80 gol kaydeden Şiliili futbolcunun ayrılık isteğine artık Arsenal yönetiminin de sıcak baktığını yazdı.

ALEXIS SANCHEZ'İN BİR SONRAKİ DURAĞININ MANCHESTER CİTY OLMASI BEKLENİYOR

Londra ekibiyle sözleşmesi haziran ayında sona erecek Alexis Sanchez'in bir sonraki adresinin Manchester City olması bekleniyor.

Arsenal'in 29 yaşındaki oyuncuyu devre arasında bırakmak için 35 milyon sterlin talep ettiği, Manchester City'nin ise 20 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İngiliz basını; transferin 25-30 milyon sterlin aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade ediyor. City ile birlikte Manchester United'ın da Alexis ile ilgilendiği ancak Şilili futbolcunun Guardiola'nın ekibine katılma olasılığının daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

SON 3 SEZONDA TOPLAM 72 GOL KAYDETTİ

Arsenal'in Temmuz 2014'te 35 milyon sterlin bedelle kadrosuna kattığı Alexis Sanchez, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Londra ekibinde başarılı günler geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu, sırasıyla 25, 17 ve 30 gol kaydederek geride kalan 3 sezonda Arsenal'in en önemli hücum kozu oldu.

Kaynak: haberinburada