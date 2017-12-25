Ibrahimovic Hakkında Olay Sözler: Şut Çekmeyi Bilmiyordu
Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı
Kraliyetin İki Eltisi İlk Kez Yan Yana Geldi Ama Göz Göze Gelmedi
Ahmet Çakar: Fatih Terim İle G.Saray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda
Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı
Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
Türk Magazin Tarihi, Böyle Yıl Görmedi! 2017'ye Damga Vuran Skandallar
Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor
Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!
Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu
Muslera Kaptanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor
Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler

İngilizler duyurdu! Fellaini ya Beşiktaş'a ya da Çin'e gidecek

İNGİLİZLER DUYURDU! FELLAİNİ YA BEŞİKTAŞ'A YA DA ÇİN'E GİDECEK

İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United forması giyen Fellaini takımdan kesin olarak ayrılacak. Belçikalı yıldızın yeni adresi ise ya Çin olacak ya da Beşiktaş.

Tarih : 25 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : İngilizler Duyurdu! Fellaini Ya Beşiktaş'a Ya Da Çin'e Gidecek(6/10)2

İngiltere'de Manchester United forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Fellaini takımdan kesin olarak ayrılacak.

YA ÇİN'E YA DA BEŞİKTAŞ'A GİDECEK

2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymek için daha çok oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Fellaini için 2 seçenek olduğu yazıldı. Birinci seçeneğin Çin'den gelen astronomik transfer teklifleri olduğunu yazan İngilizler, ikinci seçeneğin ise Türkiye'den Beşiktaş olduğunu belirtti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun para için Çin'e gitmezse Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.

2013 yılında 32.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer edilen Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile 145 maça çıktı ve 19 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngilizler  Duyurdu  Fellaini  Ya  Beşiktaş  A  Ya  Da  Çin  E  Gidecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER