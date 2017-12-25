İNGİLİZLER DUYURDU! FELLAİNİ YA BEŞİKTAŞ'A YA DA ÇİN'E GİDECEK
İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United forması giyen Fellaini takımdan kesin olarak ayrılacak. Belçikalı yıldızın yeni adresi ise ya Çin olacak ya da Beşiktaş.
İngiltere'de Manchester United forması giyen Belçikalı yıldız Marouane Fellaini ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Fellaini takımdan kesin olarak ayrılacak.
YA ÇİN'E YA DA BEŞİKTAŞ'A GİDECEK
2018 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymek için daha çok oynayacağı bir takıma gitmek isteyen Fellaini için 2 seçenek olduğu yazıldı. Birinci seçeneğin Çin'den gelen astronomik transfer teklifleri olduğunu yazan İngilizler, ikinci seçeneğin ise Türkiye'den Beşiktaş olduğunu belirtti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun para için Çin'e gitmezse Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.
2013 yılında 32.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'dan transfer edilen Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile 145 maça çıktı ve 19 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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