Spor Toto Süper Lig'de son 4 sezondur hep ilk 4 yarışının içinde yer alan ve son 2 senedir de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Başakşehir, İngiltere'de gündem oldu.

The Guardian Gazetesi, 1 sayfalık Başakşehir yazısında ilginç konulara değindi. İstanbul'da yeni bir heyecanın oluştuğu belirtilirken, manşete, "Az taraftar ve kısa bir tarihle, Türkiye'nin 3 büyük takımıyla mücadele ediyorlar" sözleri belirtildi.

Kadrodaki Premier Lig patentli yıldızlara da değinilip, Clichy, Adebayor, Emre Belözoğlu ve Gökhan İnler gibi isimlerden de örnek verildi.

MUSTAFA ERÖĞÜT: HIZLI GELİŞİYORUZ

Yine Başakşehir'in Cengiz Ünder gibi bir değeri Roma'ya satmasını özel olarak sayfalarına taşıyan Guardian, Başakşehir yöneticisi Mustafa Eröğüt'le de bir röportaj yapıldı.

Mustafa Eröğüt, yaptığı değerlendirmede, "İnsanlar futbol mirasını değiştirmek kolay değil. Dededen, babadan gelen mirasları. Biz de yeni bir kulübüz, hızlı gelişiyoruz. Liselere giderek, gençlerin sevgisini kazanmak istiyoruz. Yatırımlar yapıyoruz. Stat turlarına liseli öğrencileri davet ediyoruz. 6-7 yıllık bir süreç var ama iyi yoldayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başakşehir'in yeni stadına da övgülerde bulunulup, kulübün yapısı tanıtıldı.

Kaynak: haberinburada