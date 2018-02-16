Afrin'de Ortaya Çıktı! Tam 5 Kilometre Uzunluğunda
Çöken Balkonun Altında Kalan İneği İtfaiye Kurtardı
Ypg, Esad'dan Afrin'i Korumak İçin Resmen Yardım İstedi
Halkbank Bin 300 Yeni Personel Alacak
Böcek İlacı Satan E-Ticaret Devine, 1,2 Milyon Dolar Ceza
Kayseri'de 5 Yaşındaki Çocuk Otomobil Direksiyonunda
Başbakan Sinyalini Vermişti! Gazeteci Deniz Yücel, Serbest Bırakıldı
X-Ray Cihazı Gösterdi! İngiltere'ye Giden Tır'da Şok Eden Görüntü
İki Kritik Görüşmenin Ardından Türkiye Ve Abd'den Ortak Deklarasyon!
Dünyanın En Pahalı Şehirleri Belli Oldu
İphone'ların Çökmesine Tek Bir Harf Neden Oluyor
Teröristlerin Korkulu Rüyası, Afrin Hattında Konuşlandı!
Gözlerin Çevrildiği Kritik Görüşme Sona Erdi! İşte İlk Açıklamalar
İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
Anestezi Öğrencisi, Staj Yaptığı Hastanenin Tuvaletinde İntihar Etti
Aranan Hükümlü, Baskın Saatine Bakınca Polislere Sitem Etti
Nokia Yine Dikiş Tutturamadı! 425 Çalışanı İşten Çıkarıyor
İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
İzmir'den Acı Haber! Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Şehit
Bahçelievler'de Beyaz Eşya Mağazasında 10 Bin Liralık Soygun

İngilizler, AB ile ticarette Türkiye'yi örnek alacak

İNGİLİZLER, AB İLE TİCARETTE TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALACAK

İngiltere'de şirket yöneticilerinin ve girişimcilerin üye olduğu Direktörler Enstitüsü, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra AB ile ticaretinde Türkiye'yi örnek alan bir model geliştirmesini önerdi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak(6/10)2

İngiltere'de şirket yöneticilerinin ve girişimcilerin üye olduğu Direktörler Enstitüsü (Institute of Directors, IoD), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra AB ile ticaretinde Türkiye'yi örnek alan bir model geliştirmesini önerdi.

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİNE GİDİLMESİNİ ÖNERDİ

İngiltere'nin en eski iş dünyası örgütlenmelerinden bir olan 30 bin üyeli IoD'nin dün yayınladığı öneri, bugünkü The Daily Telegraph gazetesinin iş dünyası ekinin manşetinde ve The Times gazetesinde yer aldı.

IoD Türkiye'nin AB ile var olan kısmi gümrük birliği gibi yapının İngiltere'nin ticareti için en iyi sonucu vereceğini savunuyor.

"Brexit'i uyarlamak: İngiltere - AB ticaret çerçevesi için melez bir seçenek" başlıklı raporda IoD, İngiltere'nin belli sektörleri seçerek bu sektörlerde AB ile gümrük birliğine gitmesini öneriyor.

Bu sektörlerde İngiltere ile AB gümrük vergisi olmadan ticaret yapabilecek.

Öneriye göre İngiltere'nin diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarına katmak istediği ürün ve hizmetler ise gümrük birliğinde yer almayacak, böylece İngiltere bu sektörleri kapsayan serbest ticaret anlaşmaları imzalamakta özgür olacak.

"EN YOKSUL ÜLKELERDEN TARIM ÜRÜNLERİ ALINABİLİR"

IoD, endüstriyel ürünler ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile gümrük birliği yapılmasını önerirken işlenmemiş tarım ürünlerinin dışarda bırakılmasını, böylece dünyanın en yoksul ülkelerinden işlenmemiş tarım ürünlerinin İngiltere'ye serbest ticaret anlaşmalarıyla getirilmesini önerdi.

IoD AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının diğer ülkelerin Türkiye pazarına erişim sağlamasına olanak sağlarken bunun tersine izin vermemesinin Türkiye'yi mağdur ettiğini söylese de, bunun gümrük birliği güncellemesi ile çözüleceğini, bu yüzden İngiltere'nin de benzer bir durumda mağdur olmayacağını ekledi.

Böylesi bir anlaşma sayesinde İngiltere'nin AB'ye kritik sektörlerdeki ihracatının etkilenmeyeceğini vurgulayan IoD, Türkiye ekonomisinin gümrük birliği anlaşmasının ardından hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngilizler  Ab  İle  Ticarette  Türkiye  Yi  Örnek  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER