Günümüzde İngilizce konuşmanın, İngilizce dil bilgisine tam olarak hâkim olmanın ne denli önemli olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Dünyayı takip etmek, başka ülkeleri ziyaret ederken rahat iletişim kurmak, daha iyi iş olanaklarına kavuşmak, dünya ülkeleriyle iş yapmak için İngilizce bilmek zorundayız. İngilizce konuşmanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi pasif öğrenme yoludur. Pasif öğrenmeyi şöyle tanımlayabiliriz: Öğrenmek için hiçbir çaba göstermeden, farkına bile varmadan öğrenmeye devam etmek. Peki, bu nasıl olur? İngilizce konuşulan bir ortamda yaşıyorsanız, İngilizce şarkılar dinliyor, İngilizce televizyon yayınları izliyorsanız, ister istemez pasif bir şekilde dili öğrenirsiniz. İngilizceyle yaşamak zorunda kaldığınız zaman süresince pasif öğrenmeniz devam eder. Beyniniz bu dili algılamak ve anlamak için size yol gösterir. Bir de aktif İngilizce öğrenme var. Yani eğitim alarak, bilinçli biçimde emek vererek öğrenme. Konuşarak öğrenme sistemi, bu konuda yardım alacağınız sizi sonuca ulaştıracak çok etkili bir sistemdir. Sitemizde yer alan İngilizce quizler aracılığıyla kendi seviyenizi ölçüp nasıl bir eğitime ihtiyacınız olduğunu anlayabilirsiniz.







İngilizceyi Konuşarak Öğrenme Kalıcı Öğrenmedir Pasif öğrenme yurtdışına çalışmaya ya da dil öğrenmeye giden kişilerin yaşadıkları bir durumdur. Kendi dilini konuşmayan insanlar içinde kalınca, iletişim kurmak için zorunlu olarak dili anlamaya başlamaktadırlar. Ardından aktif öğrenme çalışmalarına başlarlarsa dili rahatça konuşmayı başarırlar. Önce konuşma dilini sonrada dilin gramer kurallarını öğrenirler. Bunlar, yurtdışına gitmeden ülkemizde de üstesinden gelinecek işlerdir aslında. İlgilince konuşan, anadili İngilizce olan kişilerle her gün konuşma pratikleri yaparsanız, İngilizce konuşmaları dinlerseniz siz de pasif öğrenmeden faydalanabilirsiniz. İnternetten bizim sistemimiz aracılığıyla hem konuşma pratiği yapar hem de gramer kurallarını öğrenebilirsiniz. Definite indefinite pronouns gibi şahıs ve işaret zamirleri ve diğer İngilizce dil kuralları hakkında sitemizden bilgi sahibi olabilirsiniz. Konuşarak Öğren Sistemi, size hem akıcı konuşmayı hem de gramer kurallarını öğreten, evinizin konforunda, rahatça İngilizce öğrenmenizi sağlayan en etkili yöntemdir.







Dinleyerek ve Konuşarak İngilizce Öğrenin İngilizceyi öğrenmenin en kalıcı yolu anadili İngilizce olan eğitmenlerden ders almak ve İngilizcesi iyi olan kişilerle konuşma pratiği yapmaktır. Bol tekrarlı dinlemeler telaffuzunuzu mükemmelleştirir. Öğrendiklerinizi hafızanızda kalıcı kılar. Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. Her türlü teknik imkân elimizin altında artık! Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve muhteşem kolaylık internet, bize pek çok olanak sunmakta. İstediğimiz kadar orijinal İngilizce konuşma ya da materyal dinleme imkânımız var. Bundan yararlanmazsak hata ederiz. İngilizce şarkılar dinleyerek cümleleri anlamaya başlayabiliriz. Bu nedenle işe veya okula giderken kulaklığınızı takıp İngilizce eğitim materyallerini dinleyerek, kelimeleri en doğru şekilde telaffuz edebilirsiniz. Boş kaldığınız her an İngilizce konuşmalar, dersler dinleyerek İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Konuşarak Öğren Sistemi size İngilizceyi, bol bol İngilizce dinleyip, konuşmanızı sağlayarak öğretir.







İngilizce öğretmek ve konuşturmak bizim işimizdir. http://www.konusarakogren.com/blog/ingilizce-yol-tarifi Bu linge tıklayarak İngilizce yol tarifleri konusunda kısa cümleler öğrenebilirsiniz. Sitemiz ve sistemimiz size garantili öğrenme eğitimi sunmaktadır. Gerek günlük konuşma gerek gramer kuralları konusunda anadili İngilizce olan eğitmenlerle, İngilizceyi kolayca öğrenme imkânı tanımaktadır. İngilizce öğrenmek azimli ve sabırlı olmayı gerektirir. Ayrıca günün en az bir saatini bu işe ayırmanız şarttır. Rutin olarak her gün İngilizce konuşmayı alışkanlık haline getirmeli bundan da asla vazgeçmemelisiniz. Pratik yaptıkça İngilizce konuşma akıcılığınız artacak, dile olan hâkimiyetiniz çoğalacaktır. İngilizce öğrenmeye gerekli zamanı ayırıp, günlük çalışmalarınızı yapar, İngilizce konuşulan ortamlarda sıkça bulunursanız en kısa süreçte akıcı İngilizce konuşursunuz.