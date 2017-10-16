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İngiliz Taraftarlar, Mesut Özil'in Doğum Gününde Çileden Çıktı
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İngiliz Taraftarlar, Mesut Özil'in Doğum Gününde Çileden Çıktı

İNGİLİZ TARAFTARLAR, MESUT ÖZİL'İN DOĞUM GÜNÜNDE ÇİLEDEN ÇIKTI

İngiltere'de Arsenal taraftarları, doğum günü olan Mesut Özil'e Warford yenilgisi nedeniyle tepki gösterdi: Mutlu yollar, kovuldun! Kulüp senden bu yaz kurtulmalıydı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : İngiliz Taraftarlar, Mesut Özil'in Doğum Gününde Çileden Çıktı(10/10)6

Arsenal taraftarları, 2-1'lik Watford yenilgisinin hıncını Mesut Özil'den çıkardı. 29 yaşında basan Alman futbolcuya İngiliz taraftarlar sosyal medyadan ağır mesajlar gönderdiler.

Arsenal, resmi hesabından Mesut Özil'in yeni yaşını kutladı. Kulübün paylaşımının altına gelen mesajlardan bazıları ise şu şekilde:

"Mutlu yıllar, kovuldun! Arsenal yaz transfer sezonunda ve Özil Sanchez belasından kurtulmalıydı."

"Mesut, yeni yaşını Çinli bir kulübe transfer olarak kutlayabilir."

"Mesut, büyük ihtimalle kendi doğum gününü kaçırmıştır"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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