Avrupa Liginde Everton ile Lyon arasında oynanan maça, iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga damga vurdu.

Mücadelenin 63. dakikasında Everton'da forma giyen Ashley Williams, hava topu mücadelesinde Lopes'i itince ortalık bir anda karıştı. Futbolcular birbirine girerken arbedeye taraftarlar da dahil oldu.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA RAKİP FUTBOLCULARA VURMAYA ÇALIŞTI

Kale arkasındaki kavgada kucağında çocuğuyla maçı izleyen taraftarlardan birinin, Lyon'lu futbolculara vurmaya çalışması dikkat çekti.

Olaylar bir süre sonra araya giren diğer oyuncu ve teknik heyet taraftarından yatıştırıldı.

Geceye damga vuran kavga, Avrupa'nın birçok basın organında da yer buldu.

Kaynak: haberinburada