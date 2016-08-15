1.7 milyon sterlinlik bütçe ayrıldı, İngiliz polisi sosyal medya başta olmak üzere nefret suçlarıyla internet ortamında mücadele edecek



İngiliz polisi, sosyal medya platformları başta olmak üzere internet ortamında yaşanan nefret suçlarıyla mücadele edecek.



Londra Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Londra Emniyeti bünyesinde kurulacak özel bir timin, özellikle Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları ile genel olarak internet ortamında yaşanan nefret suçlarıyla mücadele edeceği kaydedildi.



Açıklamada, önümüzdeki aylarda çalışmalarına başlayacak timin, nefret suçu işleyenlerin kimliği ve yerinin tespiti ile söz konusu suçların yaşanmasının engellenmesi yönünde çalışmalarda bulunacağı belirtildi. İki yıl boyunca pilot proje olarak yürütülecek uygulamanın bütçesinin ise 1,7 milyon sterlin olduğu kaydedilirlen, İngiltere İçişleri Bakanlığının da bütçeye 452 bin sterlin katkıda bulunduğu aktarıldı.