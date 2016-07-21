

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde Alevi ailelerin yaşadığı mahallelere saldırı olması Britanya Alevi Federasyonu'nu rahatsız etti. Parlamento genel kurulunda bu endişeler, İngiltere Parlamentosu Alevi sekreteryası başkanı ve Enfield İşçi Partisi milletvekili Joan Ryan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na önerge olarak sunuldu.







'GEREKEN UYARILAR YAPILACAK'







Joan Ryan Parlamento'da sunduğu önergede, "Aleviler ve Kürtlere karşı yapılan saldırılar bizi endişelendiriyor, Türkiye'ye gidecek olan heyet bunları yetkililerle görüşsün' diye konuştu. Dışişleri 'Bu konu hakkında gereken uyarılar Türkiye'ye yapılacaktır" dedi.







John Ryan, sosyal medya hesabından da gelişmeyi değerlendirerek 'Dışişleri Bakanlığı'na özelllikle Alevi ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin korunması ve güvenliğe alınması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapılmasını talep ettim' ifadelerini kullandı.