O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ingiliz parlamentosu'ndan türkiye'ye alevi uyarısı

İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NDAN TÜRKİYE'YE ALEVİ UYARISI

Türkiye'deki askeri darbe girişiminden sonra Alevi mahallelerine yapılan bazı saldırı ve tehditlere dair Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, İngiltere Parlamentosu ile endişelerini paylaştı

Tarih : 21 Temmuz 2016, 16:06
Puan Ver : İngiliz Parlamentosu'ndan Türkiye'ye Alevi Uyarısı(8/10)7


 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde Alevi ailelerin yaşadığı mahallelere saldırı olması Britanya Alevi Federasyonu'nu rahatsız etti. Parlamento genel kurulunda bu endişeler, İngiltere Parlamentosu Alevi sekreteryası başkanı ve Enfield İşçi Partisi milletvekili Joan Ryan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na önerge olarak sunuldu.



'GEREKEN UYARILAR YAPILACAK'



Joan Ryan Parlamento'da sunduğu önergede, "Aleviler ve Kürtlere karşı yapılan saldırılar bizi endişelendiriyor, Türkiye'ye gidecek olan heyet bunları yetkililerle görüşsün' diye konuştu. Dışişleri 'Bu konu hakkında gereken uyarılar Türkiye'ye yapılacaktır" dedi.



John Ryan, sosyal medya hesabından da gelişmeyi değerlendirerek 'Dışişleri Bakanlığı'na özelllikle Alevi ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin korunması ve güvenliğe alınması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapılmasını talep ettim' ifadelerini kullandı.








Etiketler: İngiliz  Parlamentosu  Ndan  Türkiye  Ye  Alevi  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER