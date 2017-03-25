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ingiliz parlamentosu'ndan türkiye raporu

İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NDAN TÜRKİYE RAPORU

İngiltere Avam Kamarası Dışilişkiler Komitesi, Türkiye ile İngiltere'nin ilişkileri konusunda bir rapor yayınladı.

Tarih : 25 Mart 2017, 13:01
Puan Ver : İngiliz Parlamentosu'ndan Türkiye Raporu(5/10)6


İngiltere Avam Kamarası Dışilişkiler Komitesi, Türkiye ile İngiltere'nin ilişkileri konusunda bir rapor yayınladı.



Raporda terörizmin de, darbe girişiminin de "temel insan hakları ve özgürlüklerine karşı olduğu" vurgulandı, ancak Türk hükümetinin 15 Temmuz darbesi sonrasında aldığı önlemlerin "aşırıya kaçtığı" ifade edildi. İngiliz hükümetinden de bu konuda adım atması istendi.








Etiketler: İngiliz  Parlamentosu  Ndan  Türkiye  Raporu    haber

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