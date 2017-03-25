İNGİLİZ PARLAMENTOSU'NDAN TÜRKİYE RAPORU
İngiltere Avam Kamarası Dışilişkiler Komitesi, Türkiye ile İngiltere'nin ilişkileri konusunda bir rapor yayınladı.
İngiltere Avam Kamarası Dışilişkiler Komitesi, Türkiye ile İngiltere'nin ilişkileri konusunda bir rapor yayınladı.
Raporda terörizmin de, darbe girişiminin de "temel insan hakları ve özgürlüklerine karşı olduğu" vurgulandı, ancak Türk hükümetinin 15 Temmuz darbesi sonrasında aldığı önlemlerin "aşırıya kaçtığı" ifade edildi. İngiliz hükümetinden de bu konuda adım atması istendi.
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