İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDEN EMEKLİLİK DUYURUSU
İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in eşi 95 yaşındaki Prens Philip'in bu yıl sonbaharda emekli olacağı ve kamu görevlerinden çekileceği açıklandı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in sorumlu olduğu görevlerden çekileceği açıklandı
Edinburgh Dükü'nin bu kararının Kraliçe 2'inci Elizabeth ile desteğine karar verildiği belirtildi.
Prens Philip halen ülke genelinde 780 organizasyon, vakıf veya derneğin başkanlığını veya üyeliğini yürütüyor.
Diğer yandan bu sabah erken saatlerde de İngiliz basını Buckingham Sarayı'nda gece yarısı olağanüstü bir gelişmenin yaşandığını yazmıştı.
Dün sabah karşı 3'te Buckigham Sarayı'daki en üst düzey yetkililerin acil toplantıya çağrıldığını yazan İngiltere gazeteleri toplantının nedenini Prens Philip'in sağlığı ile ilgili olduğu yolunda olduğunu aktarmıştı. Ancak bu haber bir süre sonra yalanlandı.
kaynak:sabah
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