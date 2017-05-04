Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

ingiliz kraliyet ailesinden emeklilik duyurusu

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNDEN EMEKLİLİK DUYURUSU

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in eşi 95 yaşındaki Prens Philip'in bu yıl sonbaharda emekli olacağı ve kamu görevlerinden çekileceği açıklandı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:29
Puan Ver : İngiliz Kraliyet Ailesinden Emeklilik Duyurusu(7/10)9


Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in sorumlu olduğu görevlerden çekileceği açıklandı



Edinburgh Dükü'nin bu kararının Kraliçe 2'inci Elizabeth ile desteğine karar verildiği belirtildi.



Prens Philip halen ülke genelinde 780 organizasyon, vakıf veya derneğin başkanlığını veya üyeliğini yürütüyor.



Diğer yandan bu sabah erken saatlerde de İngiliz basını Buckingham Sarayı'nda gece yarısı olağanüstü bir gelişmenin yaşandığını yazmıştı.



Dün sabah karşı 3'te Buckigham Sarayı'daki en üst düzey yetkililerin acil toplantıya çağrıldığını yazan İngiltere gazeteleri toplantının nedenini Prens Philip'in sağlığı ile ilgili olduğu yolunda olduğunu aktarmıştı. Ancak bu haber bir süre sonra yalanlandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İngiliz  Kraliyet  Ailesinden  Emeklilik  Duyurusu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER