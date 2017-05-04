

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in sorumlu olduğu görevlerden çekileceği açıklandı







Edinburgh Dükü'nin bu kararının Kraliçe 2'inci Elizabeth ile desteğine karar verildiği belirtildi.







Prens Philip halen ülke genelinde 780 organizasyon, vakıf veya derneğin başkanlığını veya üyeliğini yürütüyor.







Diğer yandan bu sabah erken saatlerde de İngiliz basını Buckingham Sarayı'nda gece yarısı olağanüstü bir gelişmenin yaşandığını yazmıştı.







Dün sabah karşı 3'te Buckigham Sarayı'daki en üst düzey yetkililerin acil toplantıya çağrıldığını yazan İngiltere gazeteleri toplantının nedenini Prens Philip'in sağlığı ile ilgili olduğu yolunda olduğunu aktarmıştı. Ancak bu haber bir süre sonra yalanlandı.







kaynak:sabah