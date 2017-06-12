Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

ingiliz klasiği 3 tekerlekli otomobil türkiye'ye geliyor

İNGİLİZ KLASİĞİ 3 TEKERLEKLİ OTOMOBİL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kökleri 1910'lara kadar uzanan ve bir dönem İngiliz yollarının vazgeçilmezi olan Morgan'ın üç tekerlekli otomobili, 2011 yılında modern teknolojiyle yeniden yaratılmıştı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:33
Puan Ver : İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor(9/10)11


Kökleri 1910'lara kadar uzanan ve bir dönem İngiliz yollarının vazgeçilmezi olan Morgan'ın üç tekerlekli otomobili, 2011 yılında modern teknolojiyle yeniden yaratılmıştı. Morgan'ın üç tekerlekli “efsanesi”, bundan böyle Türkiye'de de satışa sunulacak.Klasik Garaj'ın kurucusu Tunç Lokmanhekim tarafından Türkiye'de satılmaya başlanacak aracın henüz resmen fiyatı açıklanmadı.



Bu dönemde üretilen başka hiçbir araca benzemeyen Morgan Three Wheeler, önde ve açıkta yer alan 2.0 lt hacimli 82 HP'lik "V" motora sahip. Bu motor, Harley Davidson motosikletlerde kullanılanlarla aynı. Vites kutusu ise Mazda'dan alınma. Araç, hafifliği sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6 saniyede çıkıyor. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 9.3 lt.



 



kaynak:ahaber



 





Etiketler: İngiliz  Klasiği  3  Tekerlekli  Otomobil  Türkiye  Ye  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER