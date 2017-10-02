İNGİLİZ HAVA YOLU ŞİRKETİ MONARCH AİRLİNES, İFLAS ETTİ
İngiltere'nin en büyük beşinci havayolu şirketi olan Monarch Airlines, aldığı şok kararla operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.
Havacılık sektörü bu sabah sürpriz bir kararla sarsıldı. İngiltere'nin en büyüklerinden Monarch Airlines, operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. İngiliz havacılık tarihinin en büyük iflası olan bu kararın ardından önümüzdeki döneme yönelik 300 bin rezervasyon iptal olurken, halen ellerinde dönüş bileti olan 100 bin yolcunun da yurtdışından nasıl getirileceği araştırılıyor.
"BEKLENMEDİK DURUMA KARŞI BEKLENMEDİK KARŞILIK"
İngiltere Uluştırma Bakanı Chris Grayling, kararla ilgili olarak, "Beklenmedik bir duruma karşı beklenmedik bir karşılık" ifadesini kullandı.
Şirketin iflas sürecini yöneten KPMG'den yapılan açıklamada ise bütün uçuşların durdurulduğu ve ülke dışındaki yolcuların iki hafta içerisinde geri döndürüleceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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