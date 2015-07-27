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İNGİLİZ GAZETESİ TİMES‘DAN PKK‘NIN VURULMASINA TEPKİ!


İNGİLİZ GAZETESİ TİMES‘DAN PKK‘NIN VURULMASINA TEPKİ!
Tarih : 27 Temmuz 2015, 12:07
Puan Ver : İngiliz Gazetesi Times‘Dan Pkk‘Nın Vurulmasına Tepki!(8/10)8


Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlara tepki gösteren İngiliz Times gazetesi, "Tayyip Erdoğan derhal geri adım atsın" dedi.



Times gazetesinde yer alan "Ateş çemberi" başlıklı yorum yazısı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak başlıyor. Yazıda, Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı adasının 10 yıldır Türkiye siyasetinin en gizemli odak noktalarından birini oluşturduğu belirtiliyor.



"ERDOĞAN HEMEN GERİ ADIM ATMALI"

PKK'ya yönelik saldırılarının feci boyutta tehlikeli olduğu belirtiliyor ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen geri adım atmalı" deniyor.

 

"HAFTASONU YAPILAN DELİLİK"

Öcalan'ın 20 yıl süren savaşın ardından, İmralı'dan hükümet ile kırılgan bir uzlaşıyı tasarladığı, ancak geçen haftasonu yapılan "delilik" ile bu özenli çalışmanın yerinden söküldüğü yorumu yapılıyor. Yazıda "delilik" olarak tanımlanan, Türkiye'nin PKK hedeflerine yönelik yaptığı hava saldırıları...

 

"ÇATIŞMALAR KANLI VE KORKUNÇ BİR CEHENNEME DÖNEBİLİR"

Gazeteye göre Ankara bu düşmanlığı yeniden canlandırmak için daha kötü bir zaman seçemezdi. Yazı şu satırlarla devam ediyor: "Geçtiğimiz 18 ayda sahada DAEŞ'e yönelik en etkili mücadeleyi veren, PKK'ya yakın Suriyeli Kürt güçleri YPG ve Erbil'den yönetilen peşmerge güçleri oldu. Kürt saflarını zayıflatmak sadece DAEŞ'in kuzeyde ele geçirdiği yerleri genişletmesine ve gücünü pekiştirmesine, güneyde de Bağdat'a yaklaşmasına yardımcı olur. Bombardıman ayrıca TÜrkiye'deki Kürtlerle güvenlik güçleri arasındaki ufak boyutlu çatışmaları alevlendirip bunu kanlı ve korkunç bir cehenneme dönüştürebilir".








Etiketler: İngiliz  Gazetesi  Times‘Dan  Pkk‘Nın  Vurulmasına  Tepki    haber

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