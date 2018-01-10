Beşiktaş'tan 22 milyon euro bonservisle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için SKY Sports yazarı Nick Wright, "Harry Kane'e sıkı bir rakip geldi" dedi.

Beşiktaş'tan 22 milyon euro bonservisle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için SKY Sports yazarı Nick Wright özel bir analiz yazısı kaleme aldı.

"HARRY KANE'E SIKI BİR TAKİP GELDİ"

Golcü oyuncu hakkında geniş bir analiz yapan Wright, Cenk'in özelliklerini, saha içi ve saha dışı artılarını öne çıkarırken, ilginç bir benzetme yaptı. İngiliz yazar, Tottenham ile geçen yıl gol kralı olan, bu sezon da ligin en formda golcüsü olarak gösterilen Harry Kane'e sıkı bir rakip geldiğini ifade etti. Nick Wright'ın yazısı aynı zamanda Premier Lig'in resmi internet sitesi üzerinden de yayınlandı. Wright'ın, "Cenk Tosun'un perde arkası" başlıklı yazısında şu ifadeler öne çıktı:

BİREYSEL ANLAMDA ÖN PLANA ÇIKTI

"Beşiktaş'taki ilk senelerinde Demba Ba ve Mario Gomez'in arkasında bekledi ama fırsat geldikçe hep gol attı. Daha sonra ilk 11'e de çıkan Cenk, önce lig maçlarında gollerini attı. Ardından Şampiyonlar Liginde takımının son 16 turuna kalmasını sağladı. Uluslararası platformda da kalitesini gösteren Cenk Tosun, Türk Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırsa da bireysel anlamda hep öne çıktı ve beğenildi."

Başlıkta ayrıca 'Cenk Tosun neden Kane ile karşılaştırılıyor?' sorusu da göze çarptı.

Kaynak: haberinburada