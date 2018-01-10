Gs Başkan Adayı Sinyali Verdi: Takım Şampiyon Olsa Bile Seçime Giderim
Aysal'dan Yıldırım Demirören'e Yanıt Gecikmedi: Sorunun Baş Aktörüdür
Galatasaray'dan Bruma Transferi İçin Dev Adım
Trabzonspor Filip Novak İle Anlaştı
Galatasaray, 17 Yaşındaki Futbolcuyu Denemeye Aldı
Gençlerbirliği, Hazırlık Maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 Yendi
Doların Ateşi Yükseldi! 3,80 Lirayı Aştı
Antalyaspor'un Yeni Başkanı Cihan Bulut
Erdoğan'dan Kaymakam Maaşlarına Düzenleme Sinyali: Emri Altında Çalışanlardan Düşük Maaş Alamazlar
Jeff Bezos, 105 Milyar Dolar Servetle Tüm Zamanların En Zengini Oldu
Abdullah Avcı: Arda Turan Transferi İki Gün İçerisinde Belli Olacak
Turcoin Projesinin Arkasından Saadet Zinciri Şirketi Çıktı
Abdullah Avcı: Büyük Takımlardan Transfer Teklifi Aldım
Yasin Öztekin Galatasaray İle Yeni Sözleşme Yapmak İstediğini Açıkladı
Sahte Bal Tarihe Karışacak! Tüm Ürünler İncelenecek
Brezilyalı Josef De Souza Fenerbahçe'de Kalmak İstiyor
Thy, Çalışanlarını Bir Maaş İkramiyeyle Ödüllendirdi
Asgari Ücrete 100 Lira Destek Ödemesi Devam Edecek
Ethereum Rekora Doymuyor! Bin 350 Da Doları Aştı
Beşiktaş-Adalar Seferi Yeniden Başlıyor

İngiliz gazeteciden Cenk Tosun'a büyük övgü!

İNGİLİZ GAZETECİDEN CENK TOSUN'A BÜYÜK ÖVGÜ!

Beşiktaş'tan 22 milyon euro bonservisle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için SKY Sports yazarı Nick Wright, "Harry Kane'e sıkı bir rakip geldi" dedi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 09:10
Puan Ver : İngiliz Gazeteciden Cenk Tosun'a Büyük Övgü!(6/10)2

Beşiktaş'tan 22 milyon euro bonservisle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için SKY Sports yazarı Nick Wright özel bir analiz yazısı kaleme aldı.

"HARRY KANE'E SIKI BİR TAKİP GELDİ"

Golcü oyuncu hakkında geniş bir analiz yapan Wright, Cenk'in özelliklerini, saha içi ve saha dışı artılarını öne çıkarırken, ilginç bir benzetme yaptı. İngiliz yazar, Tottenham ile geçen yıl gol kralı olan, bu sezon da ligin en formda golcüsü olarak gösterilen Harry Kane'e sıkı bir rakip geldiğini ifade etti. Nick Wright'ın yazısı aynı zamanda Premier Lig'in resmi internet sitesi üzerinden de yayınlandı. Wright'ın, "Cenk Tosun'un perde arkası" başlıklı yazısında şu ifadeler öne çıktı:

BİREYSEL ANLAMDA ÖN PLANA ÇIKTI

"Beşiktaş'taki ilk senelerinde Demba Ba ve Mario Gomez'in arkasında bekledi ama fırsat geldikçe hep gol attı. Daha sonra ilk 11'e de çıkan Cenk, önce lig maçlarında gollerini attı. Ardından Şampiyonlar Liginde takımının son 16 turuna kalmasını sağladı. Uluslararası platformda da kalitesini gösteren Cenk Tosun, Türk Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırsa da bireysel anlamda hep öne çıktı ve beğenildi."

Başlıkta ayrıca 'Cenk Tosun neden Kane ile karşılaştırılıyor?' sorusu da göze çarptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İngiliz  Gazeteciden  Cenk  Tosun  A  Büyük  Övgü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER