İNGİLİZ EKİBİ WEST HAM UNİTED IRKÇI YÖNETİCİ TONY HENRY'İ KOVDU
West Ham, transfer direktörü Tony Henry'nin ırkçı tavırlarından ötürü kovulduğunu kesildiğini açıkladı. Henry'nin "Afrikalı oyuncular takıma girmediği zaman huzursuzluk yaratıyor" dediği ortaya çıktı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, basında yer alan ırkçılık iddialarının ardından hakkında soruşturma açılan Henry'nin kulüple ilişiğinin kesildiği belirtildi.
"ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR"
Açıklamada, Henry'nin siyahi futbolcular hakkındaki yorumlarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "West Ham United, bu tür ırkçı söylemler karşısında asla taviz vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz basınında yer alan haberde, Henry'nin ara transfer döneminde menajerlere Afrikalı futbolcu almak istemediklerini, kadroya giremedikleri zaman Afrikalı oyuncuların takımda huzursuzluk çıkardıklarını söylediği ileri sürülmüştü.
Süper Lig
Sonuçlar
Puan durumu
West Ham UnitedEkip
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 7'den 70'e Hayatımızı Değiştirecek 83 Maddelik Sürpriz Torba Yasanın Bütün Detayları
- Havadaki Gözümüz Olacak! İşte İlk Türk Hava Gemisi Kuzgun'un Detayları
- Airbus'un Uçan Taksisi Vahana İlk Test Uçuşunu Yaptı
- Google, 100 Milyar Dolarlık Şirketler Kulübüne Katıldı
- Bitcoin Değer Kaybederken Kodakcoin Talebe Yetişemiyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar