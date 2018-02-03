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İngiliz Ekibi West Ham United Irkçı Yönetici Tony Henry'i Kovdu

İNGİLİZ EKİBİ WEST HAM UNİTED IRKÇI YÖNETİCİ TONY HENRY'İ KOVDU

West Ham, transfer direktörü Tony Henry'nin ırkçı tavırlarından ötürü kovulduğunu kesildiğini açıkladı. Henry'nin "Afrikalı oyuncular takıma girmediği zaman huzursuzluk yaratıyor" dediği ortaya çıktı.

Tarih : 03 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : İngiliz Ekibi West Ham United Irkçı Yönetici Tony Henry'i Kovdu(5/10)1

Londra ekibinden yapılan açıklamada, basında yer alan ırkçılık iddialarının ardından hakkında soruşturma açılan Henry'nin kulüple ilişiğinin kesildiği belirtildi.

"ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR"

Açıklamada, Henry'nin siyahi futbolcular hakkındaki yorumlarının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "West Ham United, bu tür ırkçı söylemler karşısında asla taviz vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberde, Henry'nin ara transfer döneminde menajerlere Afrikalı futbolcu almak istemediklerini, kadroya giremedikleri zaman Afrikalı oyuncuların takımda huzursuzluk çıkardıklarını söylediği ileri sürülmüştü.

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Kaynak: haberinburada



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