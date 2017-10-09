İNGİLİZ EKİBİ WEST HAM, GARRY RODRİGUES İÇİN 8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Transfer döneminin son günlerinde G.Saray'ın kapısını çalan İngiliz ekibi West Ham, Garry Rodrigues için bu kez teklifini 8 milyon euroya yükseltti.
Geçen sezon devre arasına Yunan kulübü PAOK'tan 3,5 milyon euroya transfer edilen Garry Rodrigues, her geçen gün yükselttiği performansıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Transferin son günlerinde Premier Lig takımlarından West Ham United, G.Saray'ın kapısını çalmış ve 26 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euroluk teklif yapmıştı. Yönetim ise bu öneriyi "Oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz" diyerek kibarca reddetmişti.
TEKRAR İLETİŞİME GEÇTİLER
Ancak sezona kötü başlayan Bilic yönetimindeki West Ham United'ın, Rodrigues aşkı tekrar alevlendi. G.Saray'ın kapısını yeniden çalan ingilizler, ara transferde sarı-kırmızılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediklerini belirterek, tekliflerini 8 milyon euroya yükseltti. Yönetimin, 10 milyon euroya transferin gerçekleşebileceğini dile getirdiği öğrenildi. G.Saray'da tüm dikkatler, süre isteyen West Ham'lı yöneticilerin cevabına çevrildi.
(AMK Spor)
Kaynak: haberinburada
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