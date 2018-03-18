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İngiliz Ekibi, Kadıköy'de Yıldız Futbolcuyu Takip Etti
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İngiliz ekibi, Kadıköy'de yıldız futbolcuyu takip etti

İNGİLİZ EKİBİ, KADIKÖY'DE YILDIZ FUTBOLCUYU TAKİP ETTİ

İngiliz ekibi Newcastle United'ın scoutları, Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı Garry Rodrigues'i takip etti.

Tarih : 18 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : İngiliz Ekibi, Kadıköy'de Yıldız Futbolcuyu Takip Etti(10/10)6

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Kadıköy'de de takip altındaydı. Yıldız oyuncu, Newcastle United scoutları tarafından izlendi.

Kadıköy'deki derbide hazır bulunan İngiliz ekibinin scoutları, 90 dakika boyunca Rodrigues'i izleyerek, takiplerini sürdürdü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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