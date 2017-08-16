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İngiliz Ekibi Fleetwood Town'un Kalecisi, Kalesinde Resmen Devleşti

İNGİLİZ EKİBİ FLEETWOOD TOWN'UN KALECİSİ, KALESİNDE RESMEN DEVLEŞTİ

İngiltere 1. Lig takımlarından Fleetwood Town kalecisi Alex Cairns, ligdeki Northampton Town maçında bir pozisyonda 3 saniye içinde 3 gol pozisyonunu önledi.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : İngiliz Ekibi Fleetwood Town'un Kalecisi, Kalesinde Resmen Devleşti(9/10)5

İngiltere 1. Lig'de Northampton Town, sahasında Fleetwood Town'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, 75. dakikada Devanta Cole'ün tek golüyle 1-0 galip bitirdi.

ALEX CAİRNS DEVLEŞTİ

Maçta yaşanan bir pozisyonda rakip takımın 24 yaşındaki İngiliz kalecisisi Alex Cairns, rakip takımın 3 saniye içerisinde yakaladığı 3 yüzde yüzlük gol pozisyonunu çıkarmayı başardı. Pozisyonda kalesini gole kapatan Cairns, takım arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti.

Geçen sezon play-offlara kalan, fakat bir üst lige çıkmayı başaramayan Fleetwood, bu sene şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde 2'de 2 yaparak yolnua 6 puanla devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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