İngiltere 1. Lig takımlarından Fleetwood Town kalecisi Alex Cairns, ligdeki Northampton Town maçında bir pozisyonda 3 saniye içinde 3 gol pozisyonunu önledi.

İngiltere 1. Lig'de Northampton Town, sahasında Fleetwood Town'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, 75. dakikada Devanta Cole'ün tek golüyle 1-0 galip bitirdi.

ALEX CAİRNS DEVLEŞTİ

Maçta yaşanan bir pozisyonda rakip takımın 24 yaşındaki İngiliz kalecisisi Alex Cairns, rakip takımın 3 saniye içerisinde yakaladığı 3 yüzde yüzlük gol pozisyonunu çıkarmayı başardı. Pozisyonda kalesini gole kapatan Cairns, takım arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti.

Geçen sezon play-offlara kalan, fakat bir üst lige çıkmayı başaramayan Fleetwood, bu sene şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde 2'de 2 yaparak yolnua 6 puanla devam ediyor.

Kaynak: haberinburada