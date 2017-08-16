İNGİLİZ EKİBİ FLEETWOOD TOWN'UN KALECİSİ, KALESİNDE RESMEN DEVLEŞTİ
İngiltere 1. Lig takımlarından Fleetwood Town kalecisi Alex Cairns, ligdeki Northampton Town maçında bir pozisyonda 3 saniye içinde 3 gol pozisyonunu önledi.
İngiltere 1. Lig'de Northampton Town, sahasında Fleetwood Town'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, 75. dakikada Devanta Cole'ün tek golüyle 1-0 galip bitirdi.
ALEX CAİRNS DEVLEŞTİ
Maçta yaşanan bir pozisyonda rakip takımın 24 yaşındaki İngiliz kalecisisi Alex Cairns, rakip takımın 3 saniye içerisinde yakaladığı 3 yüzde yüzlük gol pozisyonunu çıkarmayı başardı. Pozisyonda kalesini gole kapatan Cairns, takım arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti.
Geçen sezon play-offlara kalan, fakat bir üst lige çıkmayı başaramayan Fleetwood, bu sene şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde 2'de 2 yaparak yolnua 6 puanla devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar