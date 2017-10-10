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İngiliz Ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun İçin 22 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
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İngiliz Ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun İçin 22 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE, CENK TOSUN İÇİN 22 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz basını, Crystal Palace'ın Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki Cenk Tosun için devre arasında 22 milyon euro teklif edeceğini yazdı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : İngiliz Ekibi Crystal Palace, Cenk Tosun İçin 22 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı(9/10)5

Yaz transfer döneminin sonlarında Palace'ın 12 milyon euro teklif ettiği 26 yaşındaki santrforun transferini Teknik Direktör Şenol Güneş engellemişti. Sezona Frank De Boer yönetiminde başlayan Palace, ilk 4 haftada tüm maçlarını kaybedince Hollandalı çalıştırıcıyı göndermişti. Zorlu göreve tecrübeli çalıştırıcı Roy Hodgson'ı getirilse de Palace 3 haftada da mağlup olmaktan kurtulamadı.

YÖNETİMDEN ACİLEN TALEP ETTİ

70 yaşındaki Hodgson, takımın durumunu gördükten sonra yönetimden acil bir şekilde santrfor talep etti. Palace yönetimi de geçen yaz listelerinde bulunan Cenk Tosun'u Hodgson'a önerdi. Hodgson, Türk Milli Takımı'ndan da izlediği yıldız golcünün gelmesini anında kabul etti. Palace yönetiminin Tosun Paşa için 22.4 milyon euroluk yeni bir teklifte bulunacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş formasıyla 47 maça çıkıp, 24 gol atmayı başaran yıldız golcüye başka talipler de bulunuyor.

TOTTENHAM DA YAKIN TAKİPTE

Tottenham, Premier Lig'de ve İngiltere Milli Takımı'nda inanılmaz işler başaran yıldız golcüleri Harry Kane'i devre arasında elinde tutamayabilir. İspanyol devi Real Madrid ile adı anılan Kane için astronomik bedeller konuşulurken, Tottenham'ın Kane yerine kaliteli bir golcü baktığı da gelen haberler arasında. Londra ekibinin geçen yaz listesinde bulunan Cenk Tosun'un hâlâ peşinde olduğu ve Crystal Palace'ı zorlayacağı The Sun'ın öne sürdüğü başka bir konu.

(Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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