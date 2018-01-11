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İngiliz Ekibi, Bilic Haberlerini Yalanladı: İlgilenmiyoruz
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İngiliz ekibi, Bilic haberlerini yalanladı: İlgilenmiyoruz

İNGİLİZ EKİBİ, BİLİC HABERLERİNİ YALANLADI: İLGİLENMİYORUZ

İngiliz ekibi Stoke City, basının "Bilic Stoke City'ye gidiyor" haberini "İlgilenmiyoruz." ifadesiyle yalanladı.

Tarih : 11 Ocak 2018, 01:10
Puan Ver : İngiliz Ekibi, Bilic Haberlerini Yalanladı: İlgilenmiyoruz(9/10)5

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşme hattında bulunan Stoke City'nin Mark Hughes ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i göreve getirebileceği konuşuluyordu. Ancak kulüp yönetiminin bu iddiayı yalanladığı ortaya çıktı.

İSTEMEDİLER

Ancak Sky Sports'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Stoke City yönetiminin Hırvat teknik adamla ilgilenmediği ortaya çıktı.

Stoke City'nin menajerlik koltuğu için en güçlü adayınsa Martin O'Neill olduğu öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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