Financial Times gazetesi, Türkiye'de bir dönem düşüşe geçen turizm sektörünün yeniden canlandığını, Rusya ve Orta Doğudan gelen turistlerin boşluğu kapattığını yazdı.

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'de 2016 yılındaki saldırılar ve darbe girişimi ardından düşüşe geçen turizm sektörünün yeniden canlandığını yazdı.

Gazete, yüzünü İspanya'ya dönen Batılı turistlerin henüz Türkiye'ye gelmediğini, Rus ve Ortadoğuluların bu boşluğu kapattığını belirtti.

RAKAM 32 MİLYONA ULAŞTI

Haberde 2016 yılındaki saldırılar ve darbe girişimi hatırlatıldıktan şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turist ağırlama rekorunu kutlamıştı. 2016'da bu sayı, yaklaşık son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona düştük. Ancak 2017'den son veriler ise bu rakamın şimdi 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalmasını takiben gerçekleşti.

"RUSLAR GERİ DÖNDÜ"

"Turizm Bakanlığı'nın verileri üzerinden yapılan bir tarama, bir şeyin açıkça değiştiğini gösteriyor. Rus turistler, Türkiye'nin iki yıl önce bir Rus jetini düşürdüğü için özür dilemesi ardından geri döndü. Türkiye'yi, İspanya gibi güzergâhlar için terk eden Batı Avrupalı turistlerse henüz dönmedi. Türkiye ve Avrupa arasındaki siyasi ilişki hâlâ gergin.

BOŞALAN YERLERİ KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN GELEN TURİSTLER DOLDURDU

"Onların şezlonglarından boşalan yerleri Körfez ülkelerinden gelen turistler doldurdu. Rekor sayıda İranlı turist de gelenler arasında. Bu yeni turist havuzunu ve zayıf kuru düşünürsek, oteller ve restoranlar indirimleri terk edebilir".

FT, hükümetin turizme desteğinin de yükselişte payı olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon karşısındaki eylemsizliğinin yatırımcılar açısından 'karşıdan esen bir rüzgar' olduğunu da belirtti.

Kaynak: haberinburada