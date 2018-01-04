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İngiliz Devleri Kerem Demirbay'ın Peşinde
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İngiliz devleri Kerem Demirbay'ın peşinde

İNGİLİZ DEVLERİ KEREM DEMİRBAY'IN PEŞİNDE

Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ı İngiliz ekipleri Arsenal ve Everton istiyor.

Tarih : 04 Ocak 2018, 02:00
Puan Ver : İngiliz Devleri Kerem Demirbay'ın Peşinde(10/10)6

Bundesliga ekibi Hoffenheim'da oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi.

MESUT ÖZİL'İN YERİNE KEREM DEMİRBAY

Kerem gibi Türk asıllı olan Alman futbolcu Mesut Özil ile sezon sonu yollarını ayırması beklenen Arsenal'in Mesut yerine Kerem Demirbay'ı transfer etmek istediği belirtildi.

Cenk Tosun'u transfer etmeye çok yakın olan Everton'ın da Kerem Demirbay ile ciddi şekilde ilgilendiği ve iki takımın da devre arası transfer döneminde Alman kulübünün kapısını çalacakları kaydedildi.

MILAN'IN DA İLGİSİ VAR

Öte yandan İtalya Serie A takımlarından Milan'ın da 24 yaşındaki futbolcuyu izlediği ancak Premier Lig takımlarının transferi bitirmek için daha şanslı olduğu iddia edildi. 10 numara pozisyonunda görev alan Demirbay, bu sezon Hoffenheim'da toplam 22 maça çıktı, 2 gol ve 5 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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