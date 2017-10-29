İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki Türk orta saha Berkay Özcan ile ilgileniyor.

beIN Sport'a konuşan Türkiye U21 Milli Takımı oyuncusu, "Menajerim ve ben Arsenal ile görüşüyoruz. Son 2 sezondur maçlarıma scout gönderiyorlar ve beni izliyorlar. Arsenal'e katılmak için doğru zaman olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

"ALLAH BANA YARDIMCI OLACAK"

İngiliz ekibinde ilk 11'de forma şansı bulamamaktan çekindiğini dile getiren genç yetenek, "Belki benim için henüz erken. Kendimi burada kanıtlamak ve öncelikle geliştirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Orta sahanın ortasında oynayan genç futbolcu, "Arsenal, gelecekte transfer olmayı isteyeceğim bir kulüp. Hedefime ulaşmakta Allah bana yardımcı olacaktır" dedi.

"MESUT ÖZİL'LE AYNI KAFEYE GİDİYORUZ"

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile arkadaşlığı olduğunu dile getiren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Almanya'ya geldiğinde fırsat buldukça görüşürüz. Aynı kafeye gidiyoruz, birkaç kez karşılaştık ve saç şekillerimiz de aynı" sözlerini sarf etti.

Stuttgart altyapısında yetişen Berkay Özcan, 2016 yılında profesyonel oldu.

Kaynak: haberinburada