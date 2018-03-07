İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER: TÜRKİYE'DEN DERS ALIYORUZ
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin mültecileri sağlık, eğitim gibi alanlarda entegre edişiyle ilgili, "Türkiye'den uzun süren mülteci krizine nasıl tepki vermemiz gerektiği hakkında ders alıyoruz." dedi.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin mültecileri sağlık, eğitim ve başka alanlara entegre edişinin diğer ülkeler için model teşkil ettiğini belirterek, "Bizler uluslararası toplum olarak Türkiye'den uzun süren mülteci krizine nasıl tepki vermemiz gerektiği hakkında ders alıyoruz."
"GÖÇÜN KÜRESEL EKONOMİYE KATKISI 7 TRİLYON DOLAR"
Chilcott, burada yaptığı konuşmada, göç konusunun hem İngiliz hem de Türk hükümetleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın neredeyse yüzde 3'ü, 258 milyon insan uluslararası göçmen statüsünde bulunuyor. Bu resmi göçün küresel ekonomiye katkısının 7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.
"22 MİLYON ULUSLARARASI MÜLTECİ VAR"
Buna karşın göç konusunun karanlık tarafının da bulunduğuna değinen Chilcott, "Dünya genelinde 65 milyon kişi isteği dışında göç etmiş durumda. Bunların 40 milyonu kendi ülkeleri içerisinde göç içinde bulunurken 22 milyonu uluslararası mülteci statüsünde ve 3 milyonu ise yabancı bir ülkeye sığınma başvurusunda bulundu. Avrupa'ya çoğu Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelmek üzere toplamda bir milyon insan 2015'de göç etti." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE GÖÇ ALAN ÜLKE KONUMUNA GELDİ
Chilcott, Türkiye'nin göç konusundaki deneyiminin son yıllarda değiştiğini vurgulayarak, 2010'a kadar göç veren bir ülke konumundayken bu yıldan itibaren durumunun değiştiğini ve Türkiye'nin artık göç alan bir ülke konumuna geldiğini belirtti.
4 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'nin göçmenler için transit ülkeden varış noktasına geldiğini hatırlatan Chilcott, Türkiye'nin dünyadaki en büyük göçmen topluluğuna, yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi.
"TÜRKİYE'DEN MÜLTECİLER KONUSUNDA DERS ALIYORUZ"
Chilcott, "Türkiye'nin mültecileri sağlık, eğitim ve başka alanlara entegre edişi diğer ülkeler için bir model arz ediyor. Bizler uluslararası toplum olarak Türkiye'den uzun süren mülteci krizine nasıl tepki vermemiz gerektiği hakkında ders alıyoruz." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar